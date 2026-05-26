В переговорах между Украиной и РФ может появиться новый посредник: в чём опасность

Главное:
- Украина и Европа рассматривают возможность привлечения ЕС к переговорам
- Мнения лидеров Европы относительно единого переговорщика разделились
- Эксперты считают, что участие ЕС усилит позицию Киева
До недавнего времени в переговорах между Украиной и страной-агрессором Россией роль посредника играли США. Однако, когда ситуация зашла в тупик и РФ продолжает выдвигать максималистские требования, Украина и Европа начали рассматривать вариант привлечения к переговорам стран ЕС.
Главред узнал, какие страны могут выступить посредниками между Киевом и Москвой и чем могут закончиться такие переговоры для обеих сторон.
В Европе ищут компромисс по поводу единого переговорщика с РФ
По данным аналитиков издания Politico, взгляды европейских стран на идею назначения единого переговорщика с РФ расходятся. А все потому, что часть стран считает это ловушкой кремлевского диктатора Владимира Путина, а другие — необходимым шагом.
Больше всего противников идеи переговорщика среди тех стран, которые поддерживают Украину. Они аргументируют свою позицию тем, что Путин несерьезно относится к прекращению огня, а назначение переговорщика может подорвать санкционное давление на РФ.
Однако, несмотря на сопротивление некоторых чиновников, список кандидатов на роль посредника уже формируется.
Кандидаты на роль посредника в ЕС есть
Среди тех, кто может стать переговорщиком с РФ, несколько кандидатур, а именно:
- президент Евросовета Антониу Кошта
- президент Финляндии Александр Стубб
- бывший глава ЕЦБ Марио Драги
- бывший президент Финляндии Саули Ниинистё
- бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
Один из кандидатов, Александр Стубб, в эфире Yle подтвердил готовность выполнять роль представителя европейцев на потенциальных мирных переговорах с Россией.
Но у него есть условие: Европейский Союз должен принять такое решение и обратиться к нему с таким предложением. Также Стубб считает переговоры возможными только в том случае, если Россия согласится на прекращение огня.
"Если меня спросят (о готовности стать переговорщиком – Главред), то это, пожалуй, тот вопрос, на который нельзя ответить отрицательно", – подчеркнул он.
При этом президент Финляндии отметил, что на данный момент не существует никакого официального формата таких переговоров о завершении войны в Украине, поэтому его участие – это лишь гипотетический сценарий.
Слухи о посредничестве ЕС раскрывают более глубокую правду о РФ
Итальянская политолог Натали Точчи в колонке для The Guardian написала, что обсуждение участия ЕС в переговорах с Россией свидетельствует о том, что украинцы понимают, что Европа их не бросит, в то время как в РФ ухудшается ситуация в экономике и военная машина Кремля движется все медленнее.
Граждане Украины уже не питают иллюзий относительно скорого окончания войны, но при этом видят европейский интерес и российский упадок. Это укрепляет уверенность украинцев в своей способности продолжать сопротивление.
Участие Европы в переговорах о мире в Украине важно
По словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова в эфире телеканала FREEDOM, на сегодняшний день Европа играет одну из ключевых ролей в переговорах о прекращении агрессии РФ против Украины.
"Сегодня Европа является важной частью переговоров. Мы можем вспомнить, как после Анкориджа, когда встречались российский диктатор и американский президент, возникло очень много разногласий. Именно участие европейских лидеров в переговорах в Белом доме вместе с украинским президентом позволило не только отбросить часть абсолютно недопустимых для Украины вариантов, но и начать реальный предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины", — отметил он.
Еще одно доказательство важности Европы — это пример влияния стран ЕС на переговорах в Женеве, где Киеву пытались навязать "мирный план", который фактически заставил бы Украину капитулировать. Благодаря европейцам представители Киева тогда отстояли свою позицию.
Вместе с тем, по словам эксперта, сейчас у Украины и ЕС много общих интересов, поэтому европейцы действительно могут укреплять позицию Киева.
Путин может использовать участие Европы в переговорах в своих интересах
По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкни в интервью ERR, кремлевский диктатор рассчитывает, что в случае посредничества ЕС в переговорах Европа займет нейтральную позицию и не сможет утвердить новый пакет санкций против РФ.
"Если бы Европа взяла на себя роль посредника, то мы бы уже не говорили о следующем пакете санкций, который сейчас готовим. Там есть одна очень болезненная вещь, которой Путин боится: полный запрет морских услуг на территории всего Европейского Союза и целый ряд других санкций", — пояснил он.
В ситуации с нейтралитетом цель ЕС не будет достигнута, тогда как Кремль сможет тянуть время. Поэтому, по словам министра, отсутствие роли посредника будет лучшим вариантом для Европы.
В сочетании с продолжением поддержки Украины в будущем европейцы смогут вместе вести переговоры с РФ, тогда как Москва будет находиться в более слабой позиции и Путину придется договариваться.
Об источнике: Politico
Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
