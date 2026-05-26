В переговорах между Украиной и РФ может появиться новый посредник: в чём опасность

США могут отойти на второй план в мирных переговорах. В Европе уже обсуждают роль посредника.

Украина может заручиться мощной поддержкой в переговорах, но есть нюанс

Главное:

Украина и Европа рассматривают возможность привлечения ЕС к переговорам

Мнения лидеров Европы относительно единого переговорщика разделились

Эксперты считают, что участие ЕС усилит позицию Киева

До недавнего времени в переговорах между Украиной и страной-агрессором Россией роль посредника играли США. Однако, когда ситуация зашла в тупик и РФ продолжает выдвигать максималистские требования, Украина и Европа начали рассматривать вариант привлечения к переговорам стран ЕС.

Главред узнал, какие страны могут выступить посредниками между Киевом и Москвой и чем могут закончиться такие переговоры для обеих сторон.

В Европе ищут компромисс по поводу единого переговорщика с РФ

По данным аналитиков издания Politico, взгляды европейских стран на идею назначения единого переговорщика с РФ расходятся. А все потому, что часть стран считает это ловушкой кремлевского диктатора Владимира Путина, а другие — необходимым шагом.

Больше всего противников идеи переговорщика среди тех стран, которые поддерживают Украину. Они аргументируют свою позицию тем, что Путин несерьезно относится к прекращению огня, а назначение переговорщика может подорвать санкционное давление на РФ.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?

Однако, несмотря на сопротивление некоторых чиновников, список кандидатов на роль посредника уже формируется.

Кандидаты на роль посредника в ЕС есть

Среди тех, кто может стать переговорщиком с РФ, несколько кандидатур, а именно:

президент Евросовета Антониу Кошта

президент Финляндии Александр Стубб

бывший глава ЕЦБ Марио Драги

бывший президент Финляндии Саули Ниинистё

бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Один из кандидатов, Александр Стубб, в эфире Yle подтвердил готовность выполнять роль представителя европейцев на потенциальных мирных переговорах с Россией.

Один из кандидатов - Александр Стубб

Но у него есть условие: Европейский Союз должен принять такое решение и обратиться к нему с таким предложением. Также Стубб считает переговоры возможными только в том случае, если Россия согласится на прекращение огня.

"Если меня спросят (о готовности стать переговорщиком – Главред), то это, пожалуй, тот вопрос, на который нельзя ответить отрицательно", – подчеркнул он.

При этом президент Финляндии отметил, что на данный момент не существует никакого официального формата таких переговоров о завершении войны в Украине, поэтому его участие – это лишь гипотетический сценарий.

Слухи о посредничестве ЕС раскрывают более глубокую правду о РФ

Итальянская политолог Натали Точчи в колонке для The Guardian написала, что обсуждение участия ЕС в переговорах с Россией свидетельствует о том, что украинцы понимают, что Европа их не бросит, в то время как в РФ ухудшается ситуация в экономике и военная машина Кремля движется все медленнее.

Граждане Украины уже не питают иллюзий относительно скорого окончания войны, но при этом видят европейский интерес и российский упадок. Это укрепляет уверенность украинцев в своей способности продолжать сопротивление.

Участие Европы в переговорах о мире в Украине важно

По словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова в эфире телеканала FREEDOM, на сегодняшний день Европа играет одну из ключевых ролей в переговорах о прекращении агрессии РФ против Украины.

"Сегодня Европа является важной частью переговоров. Мы можем вспомнить, как после Анкориджа, когда встречались российский диктатор и американский президент, возникло очень много разногласий. Именно участие европейских лидеров в переговорах в Белом доме вместе с украинским президентом позволило не только отбросить часть абсолютно недопустимых для Украины вариантов, но и начать реальный предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины", — отметил он.

Еще одно доказательство важности Европы — это пример влияния стран ЕС на переговорах в Женеве, где Киеву пытались навязать "мирный план", который фактически заставил бы Украину капитулировать. Благодаря европейцам представители Киева тогда отстояли свою позицию.

Американский план окончания войны

Вместе с тем, по словам эксперта, сейчас у Украины и ЕС много общих интересов, поэтому европейцы действительно могут укреплять позицию Киева.

Путин может использовать участие Европы в переговорах в своих интересах

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкни в интервью ERR, кремлевский диктатор рассчитывает, что в случае посредничества ЕС в переговорах Европа займет нейтральную позицию и не сможет утвердить новый пакет санкций против РФ.

"Если бы Европа взяла на себя роль посредника, то мы бы уже не говорили о следующем пакете санкций, который сейчас готовим. Там есть одна очень болезненная вещь, которой Путин боится: полный запрет морских услуг на территории всего Европейского Союза и целый ряд других санкций", — пояснил он.

В ситуации с нейтралитетом цель ЕС не будет достигнута, тогда как Кремль сможет тянуть время. Поэтому, по словам министра, отсутствие роли посредника будет лучшим вариантом для Европы.

В сочетании с продолжением поддержки Украины в будущем европейцы смогут вместе вести переговоры с РФ, тогда как Москва будет находиться в более слабой позиции и Путину придется договариваться.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

