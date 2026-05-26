В переговорах между Украиной и РФ может появиться новый посредник: в чём опасность

Анна Косик
26 мая 2026, 12:04
США могут отойти на второй план в мирных переговорах. В Европе уже обсуждают роль посредника.
зеленский, путин, ес
Украина может заручиться мощной поддержкой в переговорах, но есть нюанс / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Украина и Европа рассматривают возможность привлечения ЕС к переговорам
  • Мнения лидеров Европы относительно единого переговорщика разделились
  • Эксперты считают, что участие ЕС усилит позицию Киева

До недавнего времени в переговорах между Украиной и страной-агрессором Россией роль посредника играли США. Однако, когда ситуация зашла в тупик и РФ продолжает выдвигать максималистские требования, Украина и Европа начали рассматривать вариант привлечения к переговорам стран ЕС.

Главред узнал, какие страны могут выступить посредниками между Киевом и Москвой и чем могут закончиться такие переговоры для обеих сторон.

В Европе ищут компромисс по поводу единого переговорщика с РФ

По данным аналитиков издания Politico, взгляды европейских стран на идею назначения единого переговорщика с РФ расходятся. А все потому, что часть стран считает это ловушкой кремлевского диктатора Владимира Путина, а другие — необходимым шагом.

Больше всего противников идеи переговорщика среди тех стран, которые поддерживают Украину. Они аргументируют свою позицию тем, что Путин несерьезно относится к прекращению огня, а назначение переговорщика может подорвать санкционное давление на РФ.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Однако, несмотря на сопротивление некоторых чиновников, список кандидатов на роль посредника уже формируется.

Кандидаты на роль посредника в ЕС есть

Среди тех, кто может стать переговорщиком с РФ, несколько кандидатур, а именно:

  • президент Евросовета Антониу Кошта
  • президент Финляндии Александр Стубб
  • бывший глава ЕЦБ Марио Драги
  • бывший президент Финляндии Саули Ниинистё
  • бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Один из кандидатов, Александр Стубб, в эфире Yle подтвердил готовность выполнять роль представителя европейцев на потенциальных мирных переговорах с Россией.

Александр Стубб
Один из кандидатов - Александр Стубб / фото: УНИАН

Но у него есть условие: Европейский Союз должен принять такое решение и обратиться к нему с таким предложением. Также Стубб считает переговоры возможными только в том случае, если Россия согласится на прекращение огня.

"Если меня спросят (о готовности стать переговорщиком – Главред), то это, пожалуй, тот вопрос, на который нельзя ответить отрицательно", – подчеркнул он.

При этом президент Финляндии отметил, что на данный момент не существует никакого официального формата таких переговоров о завершении войны в Украине, поэтому его участие – это лишь гипотетический сценарий.

Слухи о посредничестве ЕС раскрывают более глубокую правду о РФ

Итальянская политолог Натали Точчи в колонке для The Guardian написала, что обсуждение участия ЕС в переговорах с Россией свидетельствует о том, что украинцы понимают, что Европа их не бросит, в то время как в РФ ухудшается ситуация в экономике и военная машина Кремля движется все медленнее.

Граждане Украины уже не питают иллюзий относительно скорого окончания войны, но при этом видят европейский интерес и российский упадок. Это укрепляет уверенность украинцев в своей способности продолжать сопротивление.

Участие Европы в переговорах о мире в Украине важно

По словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова в эфире телеканала FREEDOM, на сегодняшний день Европа играет одну из ключевых ролей в переговорах о прекращении агрессии РФ против Украины.

"Сегодня Европа является важной частью переговоров. Мы можем вспомнить, как после Анкориджа, когда встречались российский диктатор и американский президент, возникло очень много разногласий. Именно участие европейских лидеров в переговорах в Белом доме вместе с украинским президентом позволило не только отбросить часть абсолютно недопустимых для Украины вариантов, но и начать реальный предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины", — отметил он.

Еще одно доказательство важности Европы — это пример влияния стран ЕС на переговорах в Женеве, где Киеву пытались навязать "мирный план", который фактически заставил бы Украину капитулировать. Благодаря европейцам представители Киева тогда отстояли свою позицию.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Вместе с тем, по словам эксперта, сейчас у Украины и ЕС много общих интересов, поэтому европейцы действительно могут укреплять позицию Киева.

Путин может использовать участие Европы в переговорах в своих интересах

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкни в интервью ERR, кремлевский диктатор рассчитывает, что в случае посредничества ЕС в переговорах Европа займет нейтральную позицию и не сможет утвердить новый пакет санкций против РФ.

"Если бы Европа взяла на себя роль посредника, то мы бы уже не говорили о следующем пакете санкций, который сейчас готовим. Там есть одна очень болезненная вещь, которой Путин боится: полный запрет морских услуг на территории всего Европейского Союза и целый ряд других санкций", — пояснил он.

В ситуации с нейтралитетом цель ЕС не будет достигнута, тогда как Кремль сможет тянуть время. Поэтому, по словам министра, отсутствие роли посредника будет лучшим вариантом для Европы.

В сочетании с продолжением поддержки Украины в будущем европейцы смогут вместе вести переговоры с РФ, тогда как Москва будет находиться в более слабой позиции и Путину придется договариваться.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

война в Украине Европа Владимир Путин мирные переговоры
