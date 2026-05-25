Дроны впервые долетели до Калининграда: в аэропорту ввели план "Ковёр"

Неизвестные беспилотники уже были замечены над отдаленным городом в России.

Беспилотники впервые зафиксировали над отдаленным регионом РФ

В Калининграде объявили угрозу БПЛА

Работа аэропорта "Храбово" на данный момент приостановлена

Впервые с начала полномасштабной войны неизвестные дроны добрались до географически удаленной от основной территории страны-агрессора России Калининградской области.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. По его словам, в аэропорту Калининграда "Храбово" ввели план "Ковьор" и временно приостановили его работу.

Из-за этого десятки рейсов сейчас кружат в небе и не могут приземлиться. Также во всем регионе объявлена угроза беспилотников.

Отметим, что несколько дней назад заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что Калининград является платформой РФ для дестабилизации Европы. И с ней, очевидно, нужно что-то как можно быстрее делать.

"Этот город может быть довольно хорошей целью для атак дронов. Ведь ничто так не расшатывает путинский режим изнутри, как бомбардировки его "городов-бастионов". Истерия россиян по поводу БПЛА в Москве это доказывает", — написал он 22 мая.

Главред писал, что, по словам специалиста по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ВСУ на российские НПЗ и порты имеют не только военный эффект — они демонстрируют миру, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей и любой бизнес или государство рискуют остаться без ресурсов в критический момент.

Украина еще с первых лет войны активно вела дипломатическую кампанию, подчеркивая: покупка российских углеводородов фактически означает финансирование агрессии против Украины. Однако не все страны прислушались к этим аргументам, поэтому Киев был вынужден прибегнуть к более решительным шагам, чтобы уменьшить доходы Кремля.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 25 мая в российском Ярославле объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов. В местном аэропорту объявили план "Ковёр" — аэропорт временно не принимал и не отправлял авиарейсы.

Ранее, в ночь на 24 мая, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Владимирской области агрессора России, которая поставляет топливо в Московский регион.

Накануне, 23 мая, беспилотники атаковали Новороссийск. В результате ударов вспыхнули пожары на территории нефтебазы "Грушова балка" и на нефтеналивном терминале "Шесхарис".

О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

