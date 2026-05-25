Силы обороны мощно ударили по РФ: в Генштабе рассказали о прилетах

Украина работает над ослаблением противника в глубоком тылу.

В Генштабе рассказали об успехах Сил обороны

Что сообщили в Генштабе:

Ночью ВСУ атаковали нефтебазу в Брянской области РФ

На ВОТ поражены склады армии РФ

Коммуникационный узел оккупантов попал под удар Сил обороны

В ночь на 25 мая Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Белец" в Брянской области страны-агрессора России. Как сообщил Генштаб ВС Украины, этот объект задействован в обеспечении оккупационной армии. Масштаб ущерба уточняется.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по складу хранения боеприпасов противника в Межгорье на территории временно оккупированного Крыма, складу боеприпасов в районе Новоянисоли и полевому артиллерийскому складу в районе Кременовки в Донецкой области.

"Кроме того, поражен склад материально-технических средств противника в районе Докучаевска Донецкой области. Также поражен коммуникационный узел подразделения оккупантов в Ивановке Донецкой области и взвод управления артиллерийского подразделения противника (Троицкое Запорожской обл.)", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что Силы обороны и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Как удары Украины могут повлиять на общественные настроения в РФ

Главред писал , что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, россияне могут уезжать из Москвы после ударов Сил обороны и наконец снять "розовые очки".

Но это произойдет только после десятка атак на российскую столицу. Тогда жители Москвы могут заговорить о том, что война заходит куда-то не туда. Поэтому для этого нужно время и определенные усилия, и наши военные сейчас над этим работают.

Удары вглубь России — последние новости

Напомним, Главред писал, что 24 мая Силы обороны Украины успешно атаковали НПС "Второво" во Владимирской области — промежуточную продуктоперекачивающую станцию, входящую в инфраструктуру ПАО "Транснефть".

Ранее, в ночь на 23 мая, Силы обороны нанесли удар по порту Новороссийска. В результате удара известно о поражении нефтяных терминалов и боевых кораблей противника.

Недавно также Силы обороны Украины нанесли дальнобойные удары по объекту российской нефтепереработки. Под ударом оказался Сизранский НПЗ. Расстояние до этого завода от границы Украины составляет более 800 километров.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

