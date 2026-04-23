В РФ - взрывы и пожары, горят нефтебазы и заводы, в небе черный дым: что известно

Кратко:
- В РФ прогремела серия взрывов
- В Нижегородской области атакована нефтебаза в Кстово — вспыхнул масштабный пожар
- Также под удар попала нефтеперекачивающая станция "Горький"
- В Самарской области атакован Новокуйбышевский нефтехимический комбинат
В ночь на 23 апреля в Нижегородской области РФ прогремела серия взрывов после атаки дронов. По предварительной информации, в городе Кстово была атакована нефтебаза. В результате удара на территории предприятия возник масштабный пожар.
Также под удар дронов попала Самарская область РФ - там атакован Новокуйбышевский нефтехимический комбинат, вспыхнул пожар.
Атака на Нижегородскую область
Воздушную тревогу в Нижегородской области объявили еще вечером 22 апреля около 23:40. Затем спустя некоторое время в разных районах начали греметь взрывы.
В Кстово после атаки БПЛА стал гореть, вероятно, один из резервуаров, пишет мониторинговый канал Exilenova+.
По данным канала, кроме нефтебазы в Нижегородской области БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию "Горький" в деревне Мешиха. Это промежуточная станция, которая качает нефть с предыдущего участка магистрали и перекачивает дальше по трубопроводу (часто в системе "Дружба") в направлении Беларуси/Европы или в следующий узел НПЗ.
Отмечается, что в деревне Мешиха в Кстовском районе горит минимум один резервуар на 50.000 м³ на НПС "Горький".
Атака на Самарскую область
Новокуйбышевский нефтехимический комбинат атакован и горит в результате атаки на Самарскую область. Об этом пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей.
Местный губернатор подтвердил, что в городе Новокуйбышевске атаковано промышленное предприятие. По его словам, есть погибший и пострадавшие.
"Идет атака вражеских беспилотников на наш регион. В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован. Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе", — говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте "Роснефти", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" является одним из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза на территории России и Восточной Европы.
На предприятии функционируют основные производства базовой нефтехимии: сжиженных углеводородов, МТАЭ и бензола, производство фенола, ацетона, альфаметилстирола, олефинов.
"Кроме того на ННК функционирует не имеющее аналогов в России и странах СНГ производство пара-трет-бутилфенола (ПТБФ), а также единственное в стране производство синтетического этанола", — сказано на сайте компании.
"Предварительный анализ места показал, что, вероятно, под удар попала установка по производству метил-трет-амилового эфира на АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания". Это технологическая линия на НПЗ или нефтехимическом предприятии, где синтезируют кислородсодержащую добавку к бензину. Фактически – установка для производства присадки из нефтепродуктов и метанола, которая повышает эффективность топлива и уменьшает выбросы", - пишет мониторинговый канал Exilenova+.
Атака дронов на Феодосию - что известно
Как писал Главред, в ночь на 23 апреля ударные дроны атаковали нефтебазу в Феодосии во временно аннексированном Крыму. Местные жители насчитали по меньшей мере пять "прилетов". Аэродром "Бельбек" также находится под атакой.
"Нефтебаза в Феодосии почти полностью дерусифицировала российское топливо после ночной атаки, - пишет Exilenova+.
Атаки по территории России - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сызранский нефтеперерабатывающий завод.
В ночь на 21 апреля дроны атаковали Новочеркасск. Под удар могла попасть одна из воинских частей российской армии в поселке Персиановский Ростовской области РФ.
В ночь на 20 апреля в российском Туапсе (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.
В ночь на 16 апреля этот НПЗ уже был атакован и горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
