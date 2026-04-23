В РФ - взрывы и пожары, горят нефтебазы и заводы, в небе черный дым: что известно

В Нижегородской области поражен НПС, в Самарской - нефтехимическое предприятие.

https://glavred.info/war/v-rf-vzryvy-i-pozhary-goryat-neftebazy-i-zavody-v-nebe-chernyy-dym-chto-izvestno-10758893.html Ссылка скопирована

РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары

Кратко:

В РФ прогремела серия взрывов

В Нижегородской области атакована нефтебаза в Кстово — вспыхнул масштабный пожар

Также под удар попала нефтеперекачивающая станция "Горький"

В Самарской области атакован Новокуйбышевский нефтехимический комбинат

В ночь на 23 апреля в Нижегородской области РФ прогремела серия взрывов после атаки дронов. По предварительной информации, в городе Кстово была атакована нефтебаза. В результате удара на территории предприятия возник масштабный пожар.

Также под удар дронов попала Самарская область РФ - там атакован Новокуйбышевский нефтехимический комбинат, вспыхнул пожар.

видео дня

Атака на Нижегородскую область

Воздушную тревогу в Нижегородской области объявили еще вечером 22 апреля около 23:40. Затем спустя некоторое время в разных районах начали греметь взрывы.

В Кстово после атаки БПЛА стал гореть, вероятно, один из резервуаров, пишет мониторинговый канал Exilenova+.

По данным канала, кроме нефтебазы в Нижегородской области БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию "Горький" в деревне Мешиха. Это промежуточная станция, которая качает нефть с предыдущего участка магистрали и перекачивает дальше по трубопроводу (часто в системе "Дружба") в направлении Беларуси/Европы или в следующий узел НПЗ.

Отмечается, что в деревне Мешиха в Кстовском районе горит минимум один резервуар на 50.000 м³ на НПС "Горький".

Атака на Самарскую область

Новокуйбышевский нефтехимический комбинат атакован и горит в результате атаки на Самарскую область. Об этом пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей.

Местный губернатор подтвердил, что в городе Новокуйбышевске атаковано промышленное предприятие. По его словам, есть погибший и пострадавшие.

"Идет атака вражеских беспилотников на наш регион. В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован. Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе", — говорится в сообщении.

Новокуйбышевский нефтехимический комбинат атакован и горит / Фото: t.me/astrapress

Как сообщается на сайте "Роснефти", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" является одним из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза на территории России и Восточной Европы.

На предприятии функционируют основные производства базовой нефтехимии: сжиженных углеводородов, МТАЭ и бензола, производство фенола, ацетона, альфаметилстирола, олефинов.

"Кроме того на ННК функционирует не имеющее аналогов в России и странах СНГ производство пара-трет-бутилфенола (ПТБФ), а также единственное в стране производство синтетического этанола", — сказано на сайте компании.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

"Предварительный анализ места показал, что, вероятно, под удар попала установка по производству метил-трет-амилового эфира на АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания". Это технологическая линия на НПЗ или нефтехимическом предприятии, где синтезируют кислородсодержащую добавку к бензину. Фактически – установка для производства присадки из нефтепродуктов и метанола, которая повышает эффективность топлива и уменьшает выбросы", - пишет мониторинговый канал Exilenova+.

Новокуйбышевский нефтехим / t.me/exilenova_plus

Атака дронов на Феодосию - что известно

Как писал Главред, в ночь на 23 апреля ударные дроны атаковали нефтебазу в Феодосии во временно аннексированном Крыму. Местные жители насчитали по меньшей мере пять "прилетов". Аэродром "Бельбек" также находится под атакой.

"Нефтебаза в Феодосии почти полностью дерусифицировала российское топливо после ночной атаки, - пишет Exilenova+.

Атаки по территории России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 21 апреля дроны атаковали Новочеркасск. Под удар могла попасть одна из воинских частей российской армии в поселке Персиановский Ростовской области РФ.

В ночь на 20 апреля в российском Туапсе (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.

В ночь на 16 апреля этот НПЗ уже был атакован и горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред