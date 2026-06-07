Зачем кофейную гущу поливают уксусом: кухонный трюк, который поразит результатом

Эта домашняя смесь особенно полезна на кухне.

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Как работает лайфхак с уксусом и кофейной гущей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Для чего смешивают уксус и кофейную гущу

Где применяют этот лайфхак

Эксперты по быту все чаще обращают внимание на простые домашние средства, которые могут заменить агрессивную химию при уборке. Одним из таких решений стала смесь уксуса и кофейной гущи — сочетание, которое стремительно набирает популярность среди сторонников натурального ухода за домом.

По словам специалистов, уксус благодаря кислотности эффективно растворяет минеральные отложения, жир и неприятные запахи, тогда как кофейная гуща работает как мягкий абразив, помогая снимать засохшую грязь без чрезмерного трения. Вместе они образуют густую пасту, которая хорошо справляется с очисткой поверхностей, склонных к накоплению жира и нагара, пишет TuLodz.pl.

Где применяют и как готовят смесь

Чаще всего средство используют на кухне: для очистки пригоревших кастрюль, сковородок, раковин, варочных поверхностей и столешниц. Особенно заметный эффект — на элементах из нержавеющей стали, которые после обработки возвращают естественный блеск.

Приготовление занимает несколько минут: достаточно смешать 300 мл уксуса, две столовые ложки кофейной гущи, ложку соли и, при необходимости, немного жидкости для мытья посуды. После нанесения пасты ее оставляют на несколько минут, а затем смывают водой. Характерный запах уксуса быстро выветривается, а для приятного аромата можно добавить несколько капель эфирного масла.

Специалисты напоминают, что уксус не подходит для натурального камня, а кофейная гуща может поцарапать деликатные поверхности. Кроме того, уксус категорически нельзя смешивать со средствами, содержащими хлор, чтобы избежать образования опасных газов.

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