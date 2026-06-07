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Зачем кофейную гущу поливают уксусом: кухонный трюк, который поразит результатом

Дарья Пшеничник
7 июня 2026, 12:32
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Эта домашняя смесь особенно полезна на кухне.
Зачем кофейную гущу поливают уксусом: кухонный трюк, который поразит результатом
Как работает лайфхак с уксусом и кофейной гущей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Для чего смешивают уксус и кофейную гущу
  • Где применяют этот лайфхак

Эксперты по быту все чаще обращают внимание на простые домашние средства, которые могут заменить агрессивную химию при уборке. Одним из таких решений стала смесь уксуса и кофейной гущи — сочетание, которое стремительно набирает популярность среди сторонников натурального ухода за домом.

По словам специалистов, уксус благодаря кислотности эффективно растворяет минеральные отложения, жир и неприятные запахи, тогда как кофейная гуща работает как мягкий абразив, помогая снимать засохшую грязь без чрезмерного трения. Вместе они образуют густую пасту, которая хорошо справляется с очисткой поверхностей, склонных к накоплению жира и нагара, пишет TuLodz.pl.

Где применяют и как готовят смесь

Чаще всего средство используют на кухне: для очистки пригоревших кастрюль, сковородок, раковин, варочных поверхностей и столешниц. Особенно заметный эффект — на элементах из нержавеющей стали, которые после обработки возвращают естественный блеск.

Приготовление занимает несколько минут: достаточно смешать 300 мл уксуса, две столовые ложки кофейной гущи, ложку соли и, при необходимости, немного жидкости для мытья посуды. После нанесения пасты ее оставляют на несколько минут, а затем смывают водой. Характерный запах уксуса быстро выветривается, а для приятного аромата можно добавить несколько капель эфирного масла.

Специалисты напоминают, что уксус не подходит для натурального камня, а кофейная гуща может поцарапать деликатные поверхности. Кроме того, уксус категорически нельзя смешивать со средствами, содержащими хлор, чтобы избежать образования опасных газов.

Смотрите видео о 15 неочевидных способах использования кофейной гущи:

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Об источнике: TuLodz.pl

TuLodz.pl — это польский региональный новостной портал, посвященный событиям города Лодзь и Лодзинского воеводства. Сайт публикует оперативные новости, репортажи и материалы о жизни города, включая темы политики, бизнеса, культуры, спорта, транспорта и городских событий.

Портал начал работу в декабре 2016 года и за несколько лет стал заметным локальным СМИ, освещающим события городской агломерации. Журналисты ресурса регулярно публикуют новости, аналитические материалы, интервью и фоторепортажи, а также рассказывают о культурных событиях, развлечениях, туризме и повседневной жизни жителей региона.

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