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Картофель больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Инна Ковенько
7 июня 2026, 08:07
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Рассказываем, почему картофель часто прилипает при жарке и как этого избежать.
Картофель больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой
Почему картофель прилипает к сковороде — как правильно жарить картофель / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему картофель прилипает к сковороде
  • Как правильно жарить картошку на сковороде

Жареный картофель кажется простым блюдом, но именно он чаще всего вызывает трудности даже у опытных кулинаров. Вместо аппетитной корочки кусочки прилипают к сковороде и теряют свой вид. Часто проблему начинают искать в сковороде, однако причина обычно совсем в другом.

Главред расскажет, что нужно сделать, чтобы картофель не прилипал к сковороде.

видео дня

Почему картофель прилипает

После нарезки на поверхности картофеля остается слой крахмала. Во время жарки он буквально "приклеивает" кусочки к горячей поверхности. Из-за этого картофель трудно переворачивать, он может ломаться и обжаривается неравномерно, пишет ТСН.

Как правильно жарить картофель

Чтобы избежать этой проблемы, кулинары советуют после нарезки несколько раз промыть картофель в холодной воде. Так вы смоете излишки крахмала и обеспечите равномерное обжаривание. После этого картофель нужно хорошо обсушить. Чем меньше влаги останется на поверхности, тем быстрее образуется румяная корочка.

Перед жаркой сковороду нужно хорошо разогреть. Только после этого добавляйте масло. Если налить его на холодную поверхность, картофель быстро впитает жир и станет мягким.

Нарезать кусочки следует одинакового размера, чтобы она равномерно обжарилась. Также не стоит постоянно перемешивать картофель. После выкладывания на сковороду ей нужно дать несколько минут спокойно обжариться.

Как быстро пожарить хрустящий лук
Как быстро пожарить хрустящий лук / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как правильно жарить картофель:

@dianagologovets

Хрустящий жареный картофель — это не случайность ? Одинаковая нарезка, промыть от крахмала, хорошо обсушить — и правильная сковорода решает. Сковорода Ringel реально прошла мой тест-драйв: быстро и равномерно нагревается, антипригарное покрытие без PFOA, удобная ручка soft touch. А желтый мерный знак помогает точно контролировать количество масла — 5 или 10 мл.

♬ оригинальный звук — Диана Гологовец

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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