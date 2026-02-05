Печеный картофель будет еще более хрустящим: нужно добавить один простой продукт

Простой ингредиент, который есть почти в каждой кухне, способен сделать картофель с нежной серединкой и аппетитной хрустящей корочкой.

Как правильно запекать картофель - рецепт хрустящего картофеля в духовке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Запеченный картофель - простое и в то же время универсальное блюдо, которое всегда уместно на семейном столе. Но сделать его действительно хрустящим не так легко, часто вместо аппетитной корочки получается мягкий и разваренный картофель.

Как запечь картофель с корочкой

Известная британская кулинарка Мэри Берри советует использовать манную крупу - ингредиент, хорошо известный пекарям, но редко применяемый в приготовлении картофеля, отмечает Express.

Манка обладает способностью впитывать лишнюю влагу, благодаря чему кусочки картофеля лучше подрумяниваются в духовке. Именно влага обычно мешает образованию хрустящей корочки, превращая запекание в своеобразное тушение.

Как приготовить

Нарежьте картофель на четвертинки и залейте холодной водой

Доведите до кипения и проварите примерно пять минут, чтобы она немного размягчилась

Слейте воду и оставьте картофель в дуршлаге на десять минут, чтобы испарился лишний пар

Переложите кусочки в сухую кастрюлю, посыпьте манной крупой и осторожно встряхните, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем

Выложите картофель на противень и запекайте до золотистой корочки

