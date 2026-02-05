Вы узнаете:
- Как приготовить по-настоящему вкусный картофель
- Как правильно запекать картофель
- Как запечь картофель, чтобы он был с корочкой
Запеченный картофель - простое и в то же время универсальное блюдо, которое всегда уместно на семейном столе. Но сделать его действительно хрустящим не так легко, часто вместо аппетитной корочки получается мягкий и разваренный картофель.
Как запечь картофель с корочкой
Известная британская кулинарка Мэри Берри советует использовать манную крупу - ингредиент, хорошо известный пекарям, но редко применяемый в приготовлении картофеля, отмечает Express.
Манка обладает способностью впитывать лишнюю влагу, благодаря чему кусочки картофеля лучше подрумяниваются в духовке. Именно влага обычно мешает образованию хрустящей корочки, превращая запекание в своеобразное тушение.
Как приготовить
- Нарежьте картофель на четвертинки и залейте холодной водой
- Доведите до кипения и проварите примерно пять минут, чтобы она немного размягчилась
- Слейте воду и оставьте картофель в дуршлаге на десять минут, чтобы испарился лишний пар
- Переложите кусочки в сухую кастрюлю, посыпьте манной крупой и осторожно встряхните, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем
- Выложите картофель на противень и запекайте до золотистой корочки
Источник: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
