Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Печеный картофель будет еще более хрустящим: нужно добавить один простой продукт

Инна Ковенько
5 февраля 2026, 11:04
27
Простой ингредиент, который есть почти в каждой кухне, способен сделать картофель с нежной серединкой и аппетитной хрустящей корочкой.
Печеный картофель будет еще более хрустящим: нужно добавить один простой продукт
Как правильно запекать картофель - рецепт хрустящего картофеля в духовке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как приготовить по-настоящему вкусный картофель
  • Как правильно запекать картофель
  • Как запечь картофель, чтобы он был с корочкой

Запеченный картофель - простое и в то же время универсальное блюдо, которое всегда уместно на семейном столе. Но сделать его действительно хрустящим не так легко, часто вместо аппетитной корочки получается мягкий и разваренный картофель.

Рекомендуем прочитать наш материал: Как остановить прорастание картофеля: простые лайфхаки для городского хранения

видео дня

Как запечь картофель с корочкой

Известная британская кулинарка Мэри Берри советует использовать манную крупу - ингредиент, хорошо известный пекарям, но редко применяемый в приготовлении картофеля, отмечает Express.

Манка обладает способностью впитывать лишнюю влагу, благодаря чему кусочки картофеля лучше подрумяниваются в духовке. Именно влага обычно мешает образованию хрустящей корочки, превращая запекание в своеобразное тушение.

Как приготовить

  • Нарежьте картофель на четвертинки и залейте холодной водой
  • Доведите до кипения и проварите примерно пять минут, чтобы она немного размягчилась
  • Слейте воду и оставьте картофель в дуршлаге на десять минут, чтобы испарился лишний пар
  • Переложите кусочки в сухую кастрюлю, посыпьте манной крупой и осторожно встряхните, чтобы каждый кусочек покрылся тонким слоем
  • Выложите картофель на противень и запекайте до золотистой корочки

Читайте также:

Источник: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт картофель лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракеты "Фламинго" поразили полигон, где запускают "Орешник": какие последствия

Ракеты "Фламинго" поразили полигон, где запускают "Орешник": какие последствия

12:06Война
У оккупантов катастрофа на фронте: РФ много где остановила штурмовые действия

У оккупантов катастрофа на фронте: РФ много где остановила штурмовые действия

10:53Фронт
В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

09:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Последние новости

12:06

Ракеты "Фламинго" поразили полигон, где запускают "Орешник": какие последствия

12:00

60–75 дней до грядки: как правильно рассчитать посев перца

11:48

Два областных центра Украины под угрозой: военный предупредил, что задумал враг

11:15

Китайский гороскоп на завтра 6 февраля: Обезьянам - страх, Свиньям - тревога

11:04

Печеный картофель будет еще более хрустящим: нужно добавить один простой продукт

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
11:03

Леся Никитюк готовится к свадьбе с женихом-военным - детали

11:03

Удар по кошелькам украинцев: ценники на один продукт упорно ползут вверх

11:00

Пропала отсрочка в Резерв+: что говорят в Минобороны и что советуют адвокаты

10:53

У оккупантов катастрофа на фронте: РФ много где остановила штурмовые действия

Реклама
10:33

Удача не уйдет: 7 растений, которые очищают дом от негатива и приносят счастье

10:16

Нападение РФ на Украину и окончание войны: в Трампа сделали громкое заявление

09:58

В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

09:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 февраля (обновляется)

09:20

В РФ заявили об отказе от ядерных ограничений: что изменится уже с 5 февраля

09:16

Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

09:05

Деньги снова пойдут: с 5 февраля три знаки зодиака выходят из финансовой ямы

09:00

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мВидео

08:37

"Ищет выход из войны": генерал Келлог сделал громкое заявление о провале Путина

08:35

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

08:26

Смена тактики и переброска сил: россияне активизировались на одном направлении

Реклама
08:25

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:24

Ночная атака на Киев: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

06:46

Дрон ударил по двору многоэтажки в Сумах: что известно о последствияхВидео

06:30

Готовится всего несколько минут: рецепт божественного салатаВидео

06:15

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

06:10

Трамп поможет закончить войну: верить или нетмнение

05:52

Застряли в прошлом: три знака зодиака, которые больше всего склонны к ностальгии

05:05

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с РоссиейВидео

04:41

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мышки с сыром за 31 с

03:30

Финансовый взрыв недели: четыре знака зодиака получат денежное вознаграждение

03:16

Густой туман, мороз и гололедица: на Львовщине прогнозируют опасную погоду

03:04

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

02:52

Три сигнала говорят о скрытой угрозе: прорывной метод диагностики деменции

02:00

Путинистка Лариса Долина выбрала новую страну - где она купила жилье

01:56

РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

01:54

Их невозможно не заметить: четыре знака зодиака с самой сильной энергетикой

00:51

Эффект "посадил и забыл": семь сортов томатов для минимального уходаВидео

04 февраля, среда
23:54

45-летний голливудский актер оказался с железом в плече: "Тяжелое испытание"

23:31

Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

Реклама
23:21

Для Черкасс и области изменили графики отключений - когда не будет света 5 февраля

23:20

Только вредят: деревья, которые никогда не следует сажать во дворе

23:17

Разведенная Анна Саливанчук намекнула на новый роман

23:05

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

22:49

Никакой реальной "коалиции" нет: тревожный прогноз о сроках завершения войныВидео

22:46

"До мурашек": Елена Мозговая показала мужа-военного "когда слова излишни"

22:43

Даже пятна исчезнут: как легко отмыть посуду из нержавейки

22:31

Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

22:23

Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

22:01

Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять