Идеальный ужин: абсолютно новый рецепт запеченного картофеля

Элина Чигис
16 января 2026, 22:02
Рецепт запеченного картофеля с аппетитной заправкой.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Картофель с беконом - рецепт
Картофель с беконом - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/daria.cooks.it/

Предлагаем вам рецепт очень вкусного картофеля с шампиньонами и беконом. Такой картофель можно подавать не только как гарнир, но и как самостоятельное блюдо.

Отметим, картофель выбирайте приблизительно одинакового размера, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.

Запеченный картофель – рецепт

Ингредиенты:

  • Картофель - 1 кг
  • Масло - 3-4 ст. л.
  • Копченая паприка - 1 ч. л.
  • Соль, перец по вкусу

Для соуса:

  • Шампиньоны -300 г
  • Лук - 1 шт.
  • Сливки 20–30% - 200 мл
  • Сливочное масло - 20 г
  • Масло растительное - 1 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу

Дополнительно:

  • Бекон и пармезан

Картофель очистите и сделайте надрезы, не доходя до конца.

Залейте картофель кипятком, накройте крышкой и дайте постоять 10 минут, слейте воду.

Обсушите картофель бумажными полотенцами, добавьте масло, паприку, соль, перец и все перемешайте.

Отправьте картофель в форму и запекайте при температуре 200 градусов 40-50 минут.

Для соуса обжарьте нарезанный лук на сливочном и растительном масле, добавьте шампиньоны, посолите, поперчите и держите на огне до готовности.

Влейте сливки, отдельно обжарьте бекон, посыпьте им картофель, а также добавьте соус при подаче.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить картофель с беконом:

О персоне: daria.cooks.it

daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.

рецепт запеканка картофель
