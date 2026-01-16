Идеальный ужин: абсолютно новый рецепт запеченного картофеля

Предлагаем вам рецепт очень вкусного картофеля с шампиньонами и беконом. Такой картофель можно подавать не только как гарнир, но и как самостоятельное блюдо.
Отметим, картофель выбирайте приблизительно одинакового размера, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.
Запеченный картофель – рецепт
Ингредиенты:
- Картофель - 1 кг
- Масло - 3-4 ст. л.
- Копченая паприка - 1 ч. л.
- Соль, перец по вкусу
Для соуса:
- Шампиньоны -300 г
- Лук - 1 шт.
- Сливки 20–30% - 200 мл
- Сливочное масло - 20 г
- Масло растительное - 1 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
Дополнительно:
- Бекон и пармезан
Картофель очистите и сделайте надрезы, не доходя до конца.
Залейте картофель кипятком, накройте крышкой и дайте постоять 10 минут, слейте воду.
Обсушите картофель бумажными полотенцами, добавьте масло, паприку, соль, перец и все перемешайте.
Отправьте картофель в форму и запекайте при температуре 200 градусов 40-50 минут.
Для соуса обжарьте нарезанный лук на сливочном и растительном масле, добавьте шампиньоны, посолите, поперчите и держите на огне до готовности.
Влейте сливки, отдельно обжарьте бекон, посыпьте им картофель, а также добавьте соус при подаче.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить картофель с беконом:
Вас может заинтересовать:
- Божественный салат, который съедят за 5 минут: весь секрет в заправке
- Фантастический ужин за двадцать минут - небанальный рецепт
- Очень вкусный ужин без грамма мяса: рецепт блюда за 20 минут
О персоне: daria.cooks.it
daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред