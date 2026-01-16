Идеальный ужин: абсолютно новый рецепт запеченного картофеля

Рецепт запеченного картофеля с аппетитной заправкой.

https://glavred.info/recipes/idealnyy-uzhin-absolyutno-novyy-recept-zapechennogo-kartofelya-10733009.html Ссылка скопирована

Картофель с беконом - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/daria.cooks.it/

Предлагаем вам рецепт очень вкусного картофеля с шампиньонами и беконом. Такой картофель можно подавать не только как гарнир, но и как самостоятельное блюдо.

Отметим, картофель выбирайте приблизительно одинакового размера, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.

Запеченный картофель – рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Картофель - 1 кг

Масло - 3-4 ст. л.

Копченая паприка - 1 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Для соуса:

Шампиньоны -300 г

Лук - 1 шт.

Сливки 20–30% - 200 мл

Сливочное масло - 20 г

Масло растительное - 1 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Дополнительно:

Бекон и пармезан

Картофель очистите и сделайте надрезы, не доходя до конца.

Залейте картофель кипятком, накройте крышкой и дайте постоять 10 минут, слейте воду.

Обсушите картофель бумажными полотенцами, добавьте масло, паприку, соль, перец и все перемешайте.

Отправьте картофель в форму и запекайте при температуре 200 градусов 40-50 минут.

Для соуса обжарьте нарезанный лук на сливочном и растительном масле, добавьте шампиньоны, посолите, поперчите и держите на огне до готовности.

Влейте сливки, отдельно обжарьте бекон, посыпьте им картофель, а также добавьте соус при подаче.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить картофель с беконом:

Вас может заинтересовать:

О персоне: daria.cooks.it daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред