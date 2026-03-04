Был "удостоен" носить имя генсека СССР: что это за город Украины

В первые годы своего существования этот город не только быстро рос, но и несколько раз менял название.

Город несколько раз менял название, одним из которых было Хрущев

Светловодск возник после строительства Кременчугской ГЭС

Древние поселения региона затопило водохранилище

Светловодск, один из самых молодых городов Кировоградщины, имеет гораздо более сложную и драматичную историю, чем может показаться на первый взгляд. Его появление в середине ХХ века стало следствием масштабного советского проекта, который коренным образом изменил карту региона и стер с нее несколько древних поселений.

Новый город на месте затопленных территорий

Современный Светловодск возник во время строительства Кременчугской ГЭС. Когда советские инженеры начали создавать водохранилище, под угрозой затопления оказались древние города Крылов и Новогеоргиевск, а также село Табурище, пишет Oboz.ua.

Часть жителей переселили, часть застройки уничтожили, а на новом месте сформировали рабочий поселок для строителей гидроэлектростанции.

Именно этот поселок стал основой будущего города - и сначала получил название, которое сегодня звучит почти невероятно.

Как Светловодск называли раньше

В первые годы существования населенный пункт несколько раз менял название - и каждое из них отражало политические реалии своего времени.

Хрущев (1961 - 1962) - первое официальное название, данное в честь Никиты Хрущева. Такая практика была типичной для СССР, где новые города часто "привязывали" к руководителям.

- первое официальное название, данное в честь Никиты Хрущева. Такая практика была типичной для СССР, где новые города часто "привязывали" к руководителям. Кремгес (1962–1969) — сокращение от "Кременчугская ГЭС". Название должно было подчеркнуть техническую и индустриальную роль города.

— сокращение от "Кременчугская ГЭС". Название должно было подчеркнуть техническую и индустриальную роль города. Светловодск (с 1969 года) — вариант, который окончательно закрепился и позволил отойти от идеологических маркеров.

Таким образом, город за два десятилетия прошел путь от персонифицированной советской топонимики к нейтральному, более универсальному названию.

Древняя история, поглощенная водохранилищем

Несмотря на молодой возраст города, территория вокруг него имеет тысячелетнюю историю. Археологи находили здесь:

памятники неолита IV–III тыс. до н.э.;

поселения бронзового века;

славянские поселения VI – начала IX века.

Именно здесь сформировалась Пеньковская археологическая культура, важная для понимания раннеславянского мира. В XI–XII веках эти земли входили в состав Киевской Руси.

К сожалению, значительная часть этих уникальных памятников была утрачена навсегда — их затопили воды Кременчугского водохранилища.

Светловодск — пример того, как советские инфраструктурные проекты могли одновременно создавать новые города и уничтожать древние. Его история сочетает технический прогресс, политические изменения и утрату культурного наследия, которое теперь существует только в археологических отчетах и воспоминаниях.

