Вятрович объяснил, что мешает переименованию Днепропетровской и Кировоградской областей

Владимир Вятрович прокомментировал вопрос переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.
Народный депутат, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович прокомментировал вопрос завершения процесса переименований в Украине.
Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей, вопрос переименования Днепропетровской и Кировоградской областей может быть решен после окончания войны с российскими оккупантами.
"После завершения войны (возможно переименование Днепропетровской и Кировоградской областей, - ред.), потому что это предполагает изменения в Конституцию, а их во время военного положения вносить нельзя", - добавил Вятрович.
Читайте также"Русский мир" в Украине: Вятрович предложил провести кардинальное "обрезание"
Ранее Вятрович заявил о том, что процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины должен завершиться.
Нардеп считает, что в окружении президента должны способствовать тому, чтобы в Украине исчезла московская церковь, "которая является не столько религиозной организацией, сколько враждебной агентурой РФ".
Читайте еще:
- Вятрович детально пояснил, в какой бездне прошлого скоро окажутся россияне
- Вятрович объяснил, почему Путина наверняка ожидает ужасный конец
- Вятрович пояснил, почему Украина кровно заинтересована в распаде России