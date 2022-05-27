Вятрович объяснил, что мешает переименованию Днепропетровской и Кировоградской областей

Владимир Вятрович / УНИАН

Народный депутат, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович прокомментировал вопрос завершения процесса переименований в Украине.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей, вопрос переименования Днепропетровской и Кировоградской областей может быть решен после окончания войны с российскими оккупантами.

"После завершения войны (возможно переименование Днепропетровской и Кировоградской областей, - ред.), потому что это предполагает изменения в Конституцию, а их во время военного положения вносить нельзя", - добавил Вятрович.

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Ранее Вятрович заявил о том, что процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины должен завершиться.

Нардеп считает, что в окружении президента должны способствовать тому, чтобы в Украине исчезла московская церковь, "которая является не столько религиозной организацией, сколько враждебной агентурой РФ".

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