Все лавры должны перейти ПЦУ: Вятрович объяснил необходимость исчезновения УПЦ МП

Владимир Вятрович / УНИАН

Процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины должен завершиться, заявил народный депутат, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Жаль, что процесс постепенного перехода прихода Московского патриархата в Православную церковь Украины, начавшегося после получения Украиной Томоса, затормозился после политических изменений в 2019 году", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Нардеп считает, что в окружении президента должны способствовать тому, чтобы в Украине исчезла московская церковь, "которая является не столько религиозной организацией, сколько враждебной агентурой РФ".

"Все инструменты, которые будут способствовать скорейшему переходу желающих в ПЦУ, должны поощряться государством. Все возможные инструменты, способствующие исчезновению московской церкви в Украине, должны использоваться государством. А лавры должны вернуться в украинские церкви", - добавил Вятрович.

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Напомним, ранее Вятрович назвал способ победы над Путиным.

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