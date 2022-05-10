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Третья мировая война началась: Вятрович назвал способ победы над Путиным

10 мая 2022, 15:13

Единственная слабость Запада состоит в том, что Владимир Путин уже признал смысл мировой войны.

Владимир Путин
Владимир Путин начал Третью мировую войну, говорит Владимир Вятрович / Reuters

Третья мировая война уже началась и продолжается, заявил народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Несмотря на то, что часть мира не готова признавать ее. Убежден, что война, которая сейчас идет на территории Украины, уже мировая война", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Нардеп обратил внимание на то, что единственная слабость Запада состоит в том, что Владимир Путин уже признал смысл мировой войны.

Он уже действует как политик, участвующий в мировой войне, а Запад до сих пор занимается самообманом, пытаясь мыслить категорией российско-украинского конфликта. Это – мировая война, и для того чтобы победить Путина в ней, Запад должен понять, что он уже вовлечен в войну и что действовать нужно в глобальном формате, - добавил Вятрович.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Владимир Путин Владимир Вятрович
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