"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

Президент США подчеркнул, что богатые страны могли бы купить боеприпасы вместо бесплатной передачи.

Глава США выражает недовольство решением Испании закрыть доступ к военным базам / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Трамп критикует бесплатные поставки боеприпасов Украине

США имеют большие запасы оружия и называют армию "великолепной"

Испания запретила США использовать свои базы для операций

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты передали Украине значительное количество боеприпасов бесплатно, тогда как эти запасы могли бы быть проданы другим странам, в частности на Ближний Восток. Об этом он сообщил во время общения с журналистами после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

"У нас есть боеприпасы высочайшего класса, многие из которых отдали по-дурацки, очень по-дурацки, бесплатно. Я полностью за Украину, но они отдали очень много. Когда я отдаю боеприпасы, за них все платят. Ближний Восток купил бы много, поскольку там есть богатые нации. Но это было отдано Украине", — заявил Трамп. видео дня

Он добавил, что США сейчас имеют "неограниченные запасы" боеприпасов среднего и высшего уровня, расположенных на базах по всему миру, и назвал состояние американских вооруженных сил "великолепным".

Президент также повторил свой тезис о том, что войны в Украине "никогда не должно было произойти", если бы он оставался у власти.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика Главред

Конфликт с Испанией по поводу баз

Кроме того, Трамп выразил недовольство решением Испании запретить использование своих баз для операции США и Израиля против Ирана.

"Никто не будет указывать США не использовать базы. Если Вашингтону понадобятся базы в Испании, то американцы прилетят и воспользуются ими", — заявил президент США.

Он также добавил: "Мы разорвем торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь дело с Испанией".

Ответ Испании

В свою очередь правительство Испании подчеркнуло, что страна является "ключевым членом НАТО" и "экспортным центром ЕС".

"Испания соблюдает свои обязательства и остается надежным торговым партнером для 195 стран мира, включая США, с которыми поддерживает исторические и взаимовыгодные отношения. Если администрация США захочет их пересмотреть, это должно происходить с уважением к автономии частных компаний, международному праву и двусторонним соглашениям между ЕС и США", — говорится в пресс-релизе правительства, сообщает El Paise.

В то же время правительство Испании надеется, что угрозы со стороны президента США, в частности в отношении тарифов, не будут реализованы.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Палата представителей США одобрила согласованный вариант закона о национальной обороне на 2026 финансовый год. Документ с общим объемом финансирования почти один триллион долларов определяет основные направления политики Пентагона и предусматривает дальнейшее предоставление военной помощи Украине.

Кроме того, в среду, 17 декабря, Сенат США большинством голосов поддержал законопроект на 901 млрд долларов, который определяет оборонную политику Пентагона, и передал его на рассмотрение Белого дома. Документ предусматривает выделение Украине 800 млн долларов помощи в течение двух лет. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что Великобритания, со своей стороны, анонсировала значительный пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны общей стоимостью около 685 миллионов евро. Об этом сообщил глава британского оборонного ведомства Джон Гилли.

