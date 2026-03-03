РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

Что известно:
- РФ может попытаться захватить Днепр
- Днепр является важным военным и логистическим центром
Захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мер города Борис Филатов, сообщает Le Monde.
Он отметил, что Днепр приближается к линии фронта. Он расположен в центре страны прямо на "перекрестке трех фронтов".
Отмечается, что Днепр является военным, логистическим и гуманитарным центром. После того, как российским оккупантам не удалось захватить Покровск, они попытались продвинуться в Днепропетровской области.
"Мы знали, что это произойдет, но это неприятно. Для Москвы это символическая веха", - сказал Филатов.
В то же время Россия еще далека от захвата Днепра, но он остается важной целью.
Когда может закончиться война - мнение эксперта
Ранее глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду сказал, что война в Украине не закончится, пока Путин будет оставаться у власти.
Он убежден, что Путин не способен, не хочет и не может остановить войну, потому что потеряет все.
"Поэтому война будет продолжаться как минимум до тех пор, пока Путин остается во главе России", - подчеркнул экономист.
Ситуация на фронте — последние новости по теме
Как ранее писал Главред, планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.
Кроме того, российские войска предпринимают попытки окружить Мирноград Донецкой области, пытаясь зайти в город с разных направлений, вместо лобовых атак.
Также воины 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины провели молниеносную операцию, которая изменила тактическую ситуацию на одном из самых горячих участков фронта, сообщается в телеграмме подразделения.
Об источнике: Le Monde
Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".
