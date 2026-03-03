Популярный российский певец разнес предательницу Лорак

Андрей Губин резко высказался и раскритиковал всю российскую эстраду.

Андрей Губин ошарашил внешним видом / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что случилось с Губиным

За что он раскритиковал Лорак

Популярный в 90-х российский певец Андрей Губин раскритиковал некогда украинскую певицу, предательницу Ани Лорак.

Об это он рассказал в интервью российской пропагандистке Ксении Собчак. Губин стал критиковать певиц российской эстрады, указывая на их недостатки. И оказалось, что больше всего, Губину не нравится Лорак.

Губин разнес российских артистов / Скриншот видео

"Мари Краймбрери? Ну нет, ну куда?! Zivert? Ну нормально, стоит своих денег... Она симпатичная, мне нравится, как девушка, но есть такое понятие, как творчество. К Ольге Бузовой хорошо отношусь. Панайотов без фонограммы поет концерты, но лучше бы он не пел. Тембр у него неинтересный. Хороший тембр голоса у "Моя Мишель". Ани Лорак — моя самая нелюбимая певица. Искусство должно отражать душу, а это все горлопанестность. У нас в шоу-бизнесе гениев нет", - подытожил артист.

Кроме того, Губин рассказал о том, что очень сильно болен. "Я целыми днями в постели лежу, подняться не могу. У меня есть часовая тренировка, остальное время я лежу. Я ужасно себя чувствую, это даже не обсуждается. Злопыхателей у меня хватает. На сцену не пойду. Я хромой, горбатый человек. Многие считают, что я еще герой, в таком состоянии с людьми общаюсь, а не послал всех", - говорит певец.

Ани Лорак "горлопанит", а не поет по мнению Губина / скрин из видео

О персоне: Андрей Губин Андрей Губин - советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер; Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

В начале 2010-х ушёл со сцены, живёт на авторские гонорары, редко появляется на публике. В немногочисленных интервью утверждает, что записал несколько новых песен, опровергает слухи о своём злоупотреблении алкоголем.

