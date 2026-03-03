Популярный российский певец разнес предательницу Лорак

Кратко:
- Что случилось с Губиным
- За что он раскритиковал Лорак
Популярный в 90-х российский певец Андрей Губин раскритиковал некогда украинскую певицу, предательницу Ани Лорак.
Об это он рассказал в интервью российской пропагандистке Ксении Собчак. Губин стал критиковать певиц российской эстрады, указывая на их недостатки. И оказалось, что больше всего, Губину не нравится Лорак.
"Мари Краймбрери? Ну нет, ну куда?! Zivert? Ну нормально, стоит своих денег... Она симпатичная, мне нравится, как девушка, но есть такое понятие, как творчество. К Ольге Бузовой хорошо отношусь. Панайотов без фонограммы поет концерты, но лучше бы он не пел. Тембр у него неинтересный. Хороший тембр голоса у "Моя Мишель". Ани Лорак — моя самая нелюбимая певица. Искусство должно отражать душу, а это все горлопанестность. У нас в шоу-бизнесе гениев нет", - подытожил артист.
Кроме того, Губин рассказал о том, что очень сильно болен. "Я целыми днями в постели лежу, подняться не могу. У меня есть часовая тренировка, остальное время я лежу. Я ужасно себя чувствую, это даже не обсуждается. Злопыхателей у меня хватает. На сцену не пойду. Я хромой, горбатый человек. Многие считают, что я еще герой, в таком состоянии с людьми общаюсь, а не послал всех", - говорит певец.
О персоне: Андрей Губин
Андрей Губин - советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер; Заслуженный артист Российской Федерации (2005).
В начале 2010-х ушёл со сцены, живёт на авторские гонорары, редко появляется на публике. В немногочисленных интервью утверждает, что записал несколько новых песен, опровергает слухи о своём злоупотреблении алкоголем.
