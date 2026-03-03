Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что будет, если посадить дыни и арбузы рядом: 3 причины сделать это в 2026 году

Сергей Кущ
3 марта 2026, 09:13
Арбуз и дыня относятся к одному семейству тыквенных, но к разным родам.
Что будет, если сажать дыни и арбузы рядом
Что будет, если сажать дыни и арбузы рядом / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Что будет, если сажать арбузы и дыни рядом
  • Как это делать правильно

Многие украинцы уже сейчас задаются вопросом: можно ли сажать дыни рядом с арбузами, и не повлияет ли это на вкус или урожай. Эксперты уверяют — при правильной схеме посадки бахчевые культуры могут стать отличными соседями и даже повысить продуктивность грядки.

Разбираемся, совместимы ли арбузы и дыни, и какие нюансы важно учитывать.

видео дня

Ботаническая совместимость: почему арбуз и дыня не мешают друг другу

Арбуз и дыня относятся к одному семейству тыквенных, но к разным родам. Это означает, что гибридизация на уровне текущего урожая невозможна — плоды не изменят вкус и форму из-за соседства, пишет Dakar.

Обе культуры теплолюбивы и требуют схожих условий:

  • температура 25–30 °C днём;
  • не ниже 15 °C ночью;
  • солнечный участок;
  • лёгкая, хорошо дренированная почва.

Именно поэтому совместная посадка арбузов и дынь упрощает уход: полив, подкормки и формирование плетей можно проводить одновременно.

Преимущества посадки дыни рядом с арбузами

Опыт огородников показывает, что при грамотном размещении растений урожайность может увеличиваться на 20–30%.

Во-первых, плети создают плотный зелёный покров, который подавляет сорняки и удерживает влагу в почве. Во-вторых, одинаковый режим полива и подкормок упрощает агротехнику. В-третьих, цветение в июне–июле привлекает пчёл, улучшая опыление.

Если правильно рассчитать расстояние, дыни и арбузы на одной грядке не конкурируют, а создают благоприятный микроклимат.

Что любит и чего не любит дыня
Что любит и чего не любит дыня / Инфографика: Главред

Возможные риски совместного выращивания

Несмотря на совместимость, есть нюансы. Главная проблема — конкуренция за питание и свет. Арбузы формируют более массивные плоды и могут потреблять больше азота. Если расстояние между растениями менее одного метра, дыня может страдать от нехватки питания.

Также у культур общие вредители: тля, паутинный клещ, антракноз. При заражении болезнь быстро распространяется по всей грядке.

Важно понимать: перекрёстное опыление влияет только на семена следующего года, а не на вкус текущего урожая. Поэтому для употребления в свежем виде риска нет.

Что любит и чего не любит арбуз
Что любит и чего не любит арбуз / Инфографика: Главред

Оптимальная схема посадки

Чтобы понять, можно ли сажать арбузы рядом с дынями на вашем участке, важно учесть площадь.

Рекомендуемые расстояния:

  • арбуз — 1–1,5 м между растениями;
  • дыня — 0,7–1 м;
  • расстояние между рядами — около 2 м.

В теплице расстояние можно уменьшить на 15–20%, используя вертикальные опоры.

Уход за бахчевыми на одной грядке

При совместной посадке важно соблюдать несколько правил:

Полив проводят раз в 5–7 дней тёплой водой под корень. Переувлажнение может привести к гниению корней и растрескиванию плодов.

Подкормки вносят дважды: сначала азот для роста, затем калий и фосфор для сладости. Формирование плетей помогает направить силы растения на 2–3 плода, что повышает качество урожая. При соблюдении агротехники с одного куста можно получить 5–10 кг сладких плодов.

Смотрите видео о том, когда сажать арбузы и дыни в открытий грунт:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дыня арбуз интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин хочет использовать войну в Иране в своих интересах - что задумали в Кремле

Путин хочет использовать войну в Иране в своих интересах - что задумали в Кремле

10:15Мир
"Не только защита США": Венс назвал истинную причину войны против Ирана

"Не только защита США": Венс назвал истинную причину войны против Ирана

09:22Мир
"Подарок для Путина": в США предупредили Украину о последствиях войны с Ираном

"Подарок для Путина": в США предупредили Украину о последствиях войны с Ираном

08:18Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Китайский гороскоп на сегодня 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

Китайский гороскоп на сегодня 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"

Слово скрыли во времена СССР: как по-украински сказать "хлопок"

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

10:23

Козловский откровенно заговорил о пережитом в армии: "Тупая дедовщина"

10:15

Путин хочет использовать войну в Иране в своих интересах - что задумали в Кремле

09:48

Популярный российский певец разнес предательницу Лорак

09:36

"Вылитый Филипп": Анастасия Стоцкая ошеломила видом своих детей

09:22

"Не только защита США": Венс назвал истинную причину войны против ИранаВидео

Для удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — КоваленкоДля удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — Коваленко
09:14

РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура

09:13

Что будет, если посадить дыни и арбузы рядом: 3 причины сделать это в 2026 годуВидео

09:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 марта (обновляется)

08:53

"Сакральность" ни при чём: почему Одесса стратегически важна для Кремля

Реклама
08:19

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

"Подарок для Путина": в США предупредили Украину о последствиях войны с Ираном

07:32

"Большая волна скоро придет": США ударят с новой силой по Ирану в течение 24 часов

06:53

В Харькове - взрывы: обломки дрона РФ повредили высотки и автоФото

05:56

"Не сделал мне предложение": Сумская удивила признанием о личном

05:30

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

04:41

Странные советские реалии: с каким абсурдом сталкивался каждый житель СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

03:39

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в РоссииВидео

03:07

Мечтатели и фантазеры: три знака зодиака, у которых голова в облаках

02:55

49-летний сын Шер арестован второй раз за два дня - подробности

Реклама
02:34

Запрограммированы на успех: чем особенны люди, рожденные в марте

02:12

Чмерковский во время гастролей по США попал в больницу - что произошло

02:08

"Самые сильные удары еще впереди": в США назвали конкретные цели операции в Иране

02:00

Муж предательницы Ани Лорак отказался иметь с ней детей - причина

01:31

Перестал скрывать: Усик заговорил о политических амбициях

01:30

РФ планирует нападение на страны НАТО: названа дата новой войны в ЕвропеВидео

01:02

Сода с уксусом не помогут: кухонные привычки, которые тихо "убивают" трубы

02 марта, понедельник
23:57

Лук вырастет размером с кулак: простая схема посева без пикировкиВидео

23:50

Мария Бурмака рассказала топ-шутку от Нины Матвиенко

23:09

Расширение отсрочек от мобилизации: важные изменения в Резерв+

23:02

Алан Бадоев признался, на какие средства живет во время войны

22:57

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

22:54

Почти полвека носил имя пилота Нестерова: о каком украинском городе идет речь

22:15

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

22:07

В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

22:05

Стала ли атака на Иран открытием второго фронта мировой войны: анализ Горбачамнение

22:02

Как и когда сеять лук чернушку, чтобы получить крупные луковицы уже в этом году

21:57

Звезду "Холостяка-14" Половинкину увезла "скорая" - детали

21:57

Скандал на Паралимпиаде-2026: украинскую форму не допустили – в чем причина

21:45

Ольга Сумская рассказала о важном событии в жизни дочери: "Верь в себя"

Реклама
21:45

"Мы получили документы": Зеленский рассказал о планах нового наступления РФ

21:05

РФ готовит новое наступление: Коваленко назвал, какие направления под угрозой

20:49

Помощь против дронов при условии: Зеленский озвучил план лидерам Ближнего Востока

20:40

Сложный тест на IQ: только гении найдут перевернутые числа 47 и 37 за 13 секунд

20:11

"В случае необходимости": Трамп заявил о готовности отправить солдат в Иран

19:55

Несмотря на потепление: Тернопольскую область накроет непогода с туманом

19:50

Больше не "народная" цена: в Украине стремительно подорожал любимый фрукт

19:39

Накипь больше не проблема: невероятно простой способ очистки чайника за минутыВидео

19:28

Плита засияет за считанные минуты: простой способ поможет отмыть ее без лишних усилий

18:56

США готовят новый этап операции против Ирана: Трамп сделал важное заявление

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять