"Не только защита США": Венс назвал истинную причину войны против Ирана

Юрий Берендий
3 марта 2026, 09:22
У Трампа заявили, что США стремятся навсегда лишить Иран возможности создать ядерное оружие, подчеркнув провал дипломатических переговоров.
Венс назвал истинную причину войны против Ирана / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pexels

О чем идет речь в материале:

  • Цель США состоит в том, чтобы сделать невозможным получение Ираном ядерного оружия
  • США не планируют затягивать боевые действия
  • Иран "хвастался", что может изготовить 11 ядерных бомб

США не планируют втягиваться в длительный военный конфликт. Одной из задач американской операции "Эпическая ярость" является оказание влияния на позицию Тегерана таким образом, чтобы иранские власти окончательно отказались от стремления получить ядерное оружие. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Венс.

По его словам, главная цель политики президента Дональда Трампа в отношении Ирана заключается в том, чтобы сделать для этой страны невозможным обладание ядерным оружием.

"Президент хочет не просто защитить страну от иранского ядерного оружия в течение первых трех-четырех лет своего второго срока — он хочет убедиться, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, а это требует коренного изменения мышления иранского режима", — пояснил Венс.

Венс также утверждает, что иранская ядерная инфраструктура создавалась не только для мирного обогащения урана, как заявлял Тегеран, но и для разработки ядерного оружия.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет о многолетней военной кампании.

По его словам, Трамп не допустит повторения сценариев, подобных затяжным войнам в Ираке или Афганистане. Венс добавил, что Вашингтон почти год пытался достичь договоренностей с иранской стороной дипломатическим путем, однако безрезультатно. Именно поэтому, как он пояснил, в Белом доме пришли к выводу, что для достижения поставленной цели необходимо изменить подход иранского руководства.

"Он (Трамп, - ред.) увидел, что иранский режим ослаблен, он знал, что они стремятся оказаться на грани ядерного оружия, и он решил принять меры, потому что считал это необходимым для защиты безопасности страны", - рассказал Венс.

Сколько ядерных ракет мог изготовить Иран

Спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров иранская сторона утверждала, что имеет достаточные запасы обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб. Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, фактическое подтверждение намерений по разработке ядерного оружия прозвучало еще во время первого раунда переговоров в начале года.

"На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 кг 60%-ного (обогащенного урана - ред.) и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб", - сказал он в эфире Fox News.

Смотрите видео заявления Уиткоффа:

/ Скриншот

Он также отметил, что представители Ирана открыто "гордились" тем, что смогли обойти контрольные механизмы и достичь соответствующего уровня обогащения.

Уиткофф рассказал и о последних безрезультатных попытках заключить новое ядерное соглашение.

По его словам, Трамп направил его вместе с Джаредом Кушнером в Женеву, чтобы выяснить серьезность намерений Тегерана относительно договоренностей, которые соответствовали бы интересам США. Американская сторона предложила десятилетний полный отказ от обогащения урана, при этом взяв на себя обеспечение топливом. Однако Иран отверг эту инициативу, что, по словам Уиткоффа, свидетельствовало о нежелании отказываться от обогащения, связанного с военными целями.

Он добавил, что после второй встречи стало понятно, что шансы на достижение соглашения минимальны, однако американская делегация все же приехала на третий раунд переговоров, рассматривая его как последнюю попытку достичь компромисса.

"Мы поехали туда и попытались заключить с ними справедливое соглашение, но было совершенно очевидно, что это будет невозможно - вероятно, уже к концу второй встречи, но мы вернулись на третью встречу, чтобы сделать последнюю попытку. Они хотели, чтобы мы сообщили о положительных результатах. Но эта встреча не была положительной", - резюмировал Уиткофф.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Почему США начали операцию против Ирана - мнение эксперта

Начало операции против Ирана пришлось на благоприятный для США и Израиля период, когда иранский режим был ослаблен. В то же время существуют сомнения относительно наличия у американской администрации четкой стратегии на случай, если боевые действия приобретут затяжной характер. Об этом в комментарии Укринформу заявил немецкий эксперт и соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

Он отметил, что США и Израиль имели основания воспользоваться окном возможностей, которое возникло из-за особой слабости иранского режима, и нанести удар именно в этот момент.

Вместе с тем эксперт высказал мнение, что цели операции меняются очень быстро. По его мнению, у Вашингтона может не хватать долгосрочного видения политики в отношении Ирана, а президент Дональд Трамп способен принимать решения, руководствуясь скорее интуицией и эмоциями, несмотря на то, что пока операция развивается относительно успешно.

"Президент Трамп говорит о неограниченной по срокам операции, и опять же, это может длиться несколько недель. Целью может быть дать иранцам возможность сменить власть, но опять же, министр войны Пит Хэгсет сегодня утром сказал, что смена режима не является целью. Так что здесь можно запутаться", – признает эксперт.

Атака на Иран – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США не исключают возможности ввода сухопутных подразделений в Иран, если дальнейший ход операции Epic Fury этого потребует. Об этом президент Дональд Трамп заявил в комментарии для New York Post, отметив, что готов рассматривать любой вариант, если он будет необходим для достижения поставленных целей.

Также Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты пока не нанесли по Ирану максимально мощных ударов и анонсировал в ближайшее время масштабную волну атак по иранскому режиму, сообщает CNN.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что при применении беспилотников Иран использует тактику, подобную той, которую Россия применяет в войне против Украины.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близкой к Республиканской партии США.

"Не только защита США": Венс назвал истинную причину войны против Ирана

