В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

Алексей Тесля
2 марта 2026, 22:07
Об атаке вражеских беспилотников сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
В Украине создали лазерную пушку против дронов
В Киеве прогремели взрывы в ходе дроновой атаки / коллаж: Главред, иллюстративное фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Главное:

  • В Киеве вечером в понедельник прогремели взрывы
  • Об атаке вражеских беспилотников сообщили в ВСУ

Сильные взрывы прогремели в Киеве вечером в понедельник, 2 марта.

О работе сил противовоздушной обороны сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в Telegram.

Ранее об атаке вражеских беспилотников сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Вражеский БПЛА в р-не. Киевского водохранилища в направлении Киева", - говорилось в сообщении.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Почему Россия наносит удары по энергетике: мнение эксперта

Специалист Национальный институт стратегических исследований Геннадий Рябцев объяснил, что атаки на подстанции и магистральные линии электропередачи преследуют цель ослабить устойчивость украинской энергосистемы. Выведение из строя таких узлов ограничивает возможность оперативно перераспределять электроэнергию между областями.

В периоды пикового потребления это вынуждает применять графики отключений, чтобы снизить нагрузку на сеть и предотвратить более масштабные аварии.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

новости Киева Виталий Кличко атака дронов
