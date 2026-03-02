В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

Главное:
- В Киеве вечером в понедельник прогремели взрывы
- Об атаке вражеских беспилотников сообщили в ВСУ
Сильные взрывы прогремели в Киеве вечером в понедельник, 2 марта.
О работе сил противовоздушной обороны сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в Telegram.
Ранее об атаке вражеских беспилотников сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Вражеский БПЛА в р-не. Киевского водохранилища в направлении Киева", - говорилось в сообщении.
Почему Россия наносит удары по энергетике: мнение эксперта
Специалист Национальный институт стратегических исследований Геннадий Рябцев объяснил, что атаки на подстанции и магистральные линии электропередачи преследуют цель ослабить устойчивость украинской энергосистемы. Выведение из строя таких узлов ограничивает возможность оперативно перераспределять электроэнергию между областями.
В периоды пикового потребления это вынуждает применять графики отключений, чтобы снизить нагрузку на сеть и предотвратить более масштабные аварии.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.
Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
