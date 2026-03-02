Доллар внезапно взлетел, а евро резко обесценился: новый курс валют на 3 марта

НБУ обнародовал свежий курс валют на вторник.

Во вторник, 3 марта, Национальный банк Украины ослабил гривню по отношению к доллару. В то же время национальная валюта укрепилась по отношению к евро и польскому злотому. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара установлен на уровне 43,23 грн/долл., тогда как в понедельник, 2 марта, он составлял 43,10 грн/долл. Таким образом, американская валюта подорожала на 13 копеек.

Евро, наоборот, подешевел до 50,60 грн/евро против 50,87 грн/евро днем ранее. Единая европейская валюта потеряла 27 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,32/43,35 грн/долл., а евро - 50,71/50,73 грн/евро.

Курс злотого на 3 марта

Курс польского злотого также снизился - до 11,94 грн по сравнению с 12,04 грн в понедельник. Злотый подешевел на 10 копеек.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют на этой неделе - прогноз банкира

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что несмотря на энергетические вызовы, ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной. По его словам, баланс спроса и предложения выравнивается благодаря налоговому периоду.

Банкир прогнозирует, что на этой неделе волатильность уменьшится, риск резкого обесценивания доллара минимален. Базовые ориентиры: доллар около 43 грн, евро - более 51 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 2 марта, гривня укрепилась к доллару, евро и злотому. Доллар подешевел до 43,10 грн, евро - до 50,87 грн.

Валютные резервы Национального банка Украины в 2026 году останутся высокими благодаря ожидаемым во втором квартале траншам от ЕС и Международного валютного фонда. Экономист Александр Хмелевский отметил, что заложенный в бюджете курс 45,7 грн/долл. позволяет НБУ проводить плавную девальвацию гривни.

В то же время в Unex Bank считают, что из-за давления на доллар на мировом рынке и достаточных резервов гривня в ближайшее время может несколько укрепиться или оставаться в узком диапазоне.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

