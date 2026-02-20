Купюры четырех номиналов выводят из обращения: НБУ объяснил, что делать украинцам

Что сообщил НБУ:
- Банкноты четырех номиналов образцов 2003-2007 годов выводят из обращения
- Старые банкноты заменят на оборотные монеты
- Украинцы смогут обменять банкноты в банках
Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов заменят на соответствующие оборотные монеты. Об этом сообщил Национальный банк Украины.
С этой даты определенные банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.
"Граждане будут иметь достаточно времени, чтобы обменять имеющиеся у них банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Обменять их на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, можно будет без ограничений и без взимания платы за такой обмен", - предупредили в НБУ.
Сделать это можно будет:
- во всех отделениях банков Украины (в течение года с даты изъятия их из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно);
- в уполномоченных банках АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ" (в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно);
- в Национальном банке (бессрочно).
Почему банкноты выводят из обращения
В НБУ пояснили, что номиналы, которые хотят заменить, сейчас почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не расплачиваются.
"Средний срок их годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, являются изношенными", - говорится в сообщении.
Ситуация на валютном рынке - последние новости
Напомним, Главред писал, что Национальный банк Украины объявил о постепенном изъятии из обращения отдельных банкнот. Речь идет о купюрах номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003-2007 годах.
Ранее сообщалось, что 20 февраля Национальный банк Украины ощутимо укрепил гривну по отношению к основным иностранным валютам. Доллар, евро и польский злотый продемонстрировали рост.
Накануне стало известно, что правительство Украины прогнозирует в 2026 году колебания курса доллара в пределах 42-47 гривен за доллар. Но есть несколько факторов, которые влияют на курс американской валюты.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
