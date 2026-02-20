Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Купюры четырех номиналов выводят из обращения: НБУ объяснил, что делать украинцам

Анна Косик
20 февраля 2026, 16:35
168
В ведомстве назвали причину такого решения и предоставили алгоритм действий для граждан.
деньги
Украинцев предупредили о переходе на расчеты соответствующими оборотными монетами / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Что сообщил НБУ:

  • Банкноты четырех номиналов образцов 2003-2007 годов выводят из обращения
  • Старые банкноты заменят на оборотные монеты
  • Украинцы смогут обменять банкноты в банках

Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов заменят на соответствующие оборотные монеты. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

С этой даты определенные банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

видео дня

"Граждане будут иметь достаточно времени, чтобы обменять имеющиеся у них банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Обменять их на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, можно будет без ограничений и без взимания платы за такой обмен", - предупредили в НБУ.

Сделать это можно будет:

  • во всех отделениях банков Украины (в течение года с даты изъятия их из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно);
  • в уполномоченных банках АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ" (в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно);
  • в Национальном банке (бессрочно).

Почему банкноты выводят из обращения

В НБУ пояснили, что номиналы, которые хотят заменить, сейчас почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не расплачиваются.

"Средний срок их годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, являются изношенными", - говорится в сообщении.

Ситуация на валютном рынке - последние новости

Напомним, Главред писал, что Национальный банк Украины объявил о постепенном изъятии из обращения отдельных банкнот. Речь идет о купюрах номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003-2007 годах.

Ранее сообщалось, что 20 февраля Национальный банк Украины ощутимо укрепил гривну по отношению к основным иностранным валютам. Доллар, евро и польский злотый продемонстрировали рост.

Накануне стало известно, что правительство Украины прогнозирует в 2026 году колебания курса доллара в пределах 42-47 гривен за доллар. Но есть несколько факторов, которые влияют на курс американской валюты.

Больше новостей:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гривна НБУ банкноты банкнота
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

18:36Украина
Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

17:43Украина
В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

16:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследований

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследований

Последние новости

18:36

Новые массированные удары РФ по Украине: в Кабмине раскрыли цели и сроки

18:25

Белоснежная ванна за считанные минуты: одно средство удалит налет и желтизнуВидео

18:24

Девушка показала свою помесь питбуля и хаски: как выглядит собакаВидео

18:00

"За съемочный день": украинский актер раскрыл свой рекордный гонорар от NetflixВидео

17:43

Зеленский намекнул на вероятность встречи с Путиным: о чем могут договориться

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
17:29

Голливудская актриса удостоилась звезды на аллее славы - кто она

17:19

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все большеВидео

16:57

"Очень придирчивый": финалистка "Холостяка" рассталась с известным певцом.

16:36

В Украине ввели "еЧек" в смартфоне: какие изменения ждут украинцев при покупках

Реклама
16:35

Купюры четырех номиналов выводят из обращения: НБУ объяснил, что делать украинцам

16:33

В ЕС сделали громкое заявление о завершении войны в Украине и назвали условие

16:23

Доллар и евро удивили изменениями: новый курс валют на 23 февраля

16:17

Как пожарить рыбу без запаха, как в ресторане: об этом методе знают единицы

16:00

Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

15:51

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

15:47

"Под сильным давлением": ЕС не принял 20-й пакет санкций против России

15:25

Могут разорваться прямо во время движения: водителей призвали проверить шины

15:24

Лицо известного ведущего пострадало в ДТП — как он выглядит сейчас

15:19

Кому нужно молиться об исцелении 21 февраля: какой церковный праздник

15:18

Как понять, что перед вами аморальный человек: 7 неочевидных признаков

Реклама
15:14

У Лукашенко осталось меньше 5 лет: дипломат объяснил, что РФ сделает с диктатором

14:58

Украинцам рассказали, какие части мяса вкуснее и дешевле чем филе и вырезка

14:39

Когда рождаются люди, имеющие особую миссию: они избраны Вселенной

14:21

Остались последние самые морозные ночи: синоптик сделала приятный прогноз

14:09

Почему жадные мужчины не способны любить: психолог раскрыла суть "скнары"

14:04

"Хочу уйти в неизвестность": Мelovin сделал тревожное заявление после расставанияВидео

13:51

Можно ли есть творог каждый день: диетологи предупредили об одном рискеВидео

13:45

Тайна под полом: девушка нашла нечто необычное в закрытом магазинеВидео

13:32

Пленки для телевидения, а не для суда, – экссекретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО

13:10

Учитель взорвал Сеть, назвав топ-3 признака педагога "советской закалки"

12:56

У стримерши из Китая слетел фильтр: 140 тысяч сразу отписалось от нее

12:43

"До Галкина, как до луны": в сети высмеяли длинноволосого Киркорова

12:29

Тупик и "театр" для Трампа: в WSJ рассказали, во что превратились мирные переговоры

12:19

Невеста в пятый раз: Сандулеса ошеломила новостью о тайной свадьбе

12:11

Было 39 лет: в РФ умер солист популярный группы

12:09

Не тренды виноваты: 5 причин, почему образ выглядит устаревшим

12:04

Украина готова пойти на большой компромисс по территориям - Зеленский

12:01

"Кнопка не у Лукашенко": возможно ли новое вторжение в Украину с территории БеларусиВидео

11:55

Гороскоп Таро на завтра 21 февраля: Ракам - терпение, Скорпионам - самостоятельность

11:44

Россия атаковала Полтавскую область дронами: вспыхнул пожар, есть разрушения

Реклама
11:41

"Помойная тряпка": блогерша Верба разнесла сбежавшую Стужук

11:35

Плохие соседи для томатов: какие растения истощат почву и погубят плоды

11:01

Зачем в СССР массово клали батарейки в морозилку: объяснение удивит многих

10:57

Путинист Шаман на коленях вылизал озеро: дикое видео попало в сетьВидео

10:56

В Одессе - энергокризис: какая ситуация со светом и теплом и когда станет легче

10:48

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

10:33

"Судочок" - это слишком банально: как по-украински остроумно назвать контейнер для еды

10:12

Почему самолеты всегда красят в белый цвет: пилот назвал истинную причину

10:07

Дзидзьо показал главную женщину в своей жизни: "Будь счастлива"Видео

09:54

"Нейтральную" страну уличили в поставках РФ оружия на 125 млн долларов - СМИ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять