Купюры четырех номиналов выводят из обращения: НБУ объяснил, что делать украинцам

В ведомстве назвали причину такого решения и предоставили алгоритм действий для граждан.

Украинцев предупредили о переходе на расчеты соответствующими оборотными монетами / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Что сообщил НБУ:

Банкноты четырех номиналов образцов 2003-2007 годов выводят из обращения

Старые банкноты заменят на оборотные монеты

Украинцы смогут обменять банкноты в банках

Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов заменят на соответствующие оборотные монеты. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

С этой даты определенные банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

"Граждане будут иметь достаточно времени, чтобы обменять имеющиеся у них банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Обменять их на оборотные монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, можно будет без ограничений и без взимания платы за такой обмен", - предупредили в НБУ.

Сделать это можно будет:

во всех отделениях банков Украины (в течение года с даты изъятия их из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно);

в уполномоченных банках АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ" (в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно);

в Национальном банке (бессрочно).

Почему банкноты выводят из обращения

В НБУ пояснили, что номиналы, которые хотят заменить, сейчас почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не расплачиваются.

"Средний срок их годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, являются изношенными", - говорится в сообщении.

Напомним, Главред писал, что Национальный банк Украины объявил о постепенном изъятии из обращения отдельных банкнот. Речь идет о купюрах номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003-2007 годах.

Ранее сообщалось, что 20 февраля Национальный банк Украины ощутимо укрепил гривну по отношению к основным иностранным валютам. Доллар, евро и польский злотый продемонстрировали рост.

Накануне стало известно, что правительство Украины прогнозирует в 2026 году колебания курса доллара в пределах 42-47 гривен за доллар. Но есть несколько факторов, которые влияют на курс американской валюты.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

