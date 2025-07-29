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В Украине из обращения исчезнет еще одна монета: названа причина и номинал

Мария Николишин
29 июля 2025, 15:04
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Постепенное изъятие из обращения позволит сократить расходы на изготовление таких монет.
В Украине из обращения исчезнет еще одна монета: названа причина и номинал
Изъятие из обращения 10 копеек / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • НБУ будет изымать из обращения монеты номиналом 10 копеек
  • Это планируют начать с 1 октября 2025 года
  • Этими монетами и в дальнейшем можно будет рассчитываться

Национальный банк Украины планирует изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Данный процесс может начаться уже через несколько месяцев. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения планируется начать с 1 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что также прекратится их чеканка и пополнение ими наличного обращения. Однако эти монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении (до принятия решения об их окончательном изъятии).

В НБУ рассказали, что сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

  • 1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;
  • 4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек.

Как известно, ежегодно НБУ должен поддерживать оборот и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку в этом нуждается наличный оборот.

"Поэтому, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", - отметили в ведомстве.

Как сообщается, их постепенное изъятие из обращения позволит сократить расходы на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.

Стоит добавить, что банки, как и раньше, смогут принимать монеты номиналом 10 копеек от граждан и бизнеса для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.

Также разменными монетами номиналом 10 копеек и в дальнейшем можно будет рассчитываться.

В Украине из обращения исчезнет еще одна монета: названа причина и номинал
Изъятие 10 копеек / фото: НБУ

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава НБУ Андрей Пышный выразил надежду, что следующий плановый тираж украинских монет будет уже не в копейках, а в шагах. Однако, старые монеты также останутся в обращении.

Также известно, что в Украине зафиксирован дефицит одной банкноты. Она составляет лишь 4,4% от общего количества банкнот в обращении.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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