В Украине из обращения исчезнет еще одна монета: названа причина и номинал

Главное:
- НБУ будет изымать из обращения монеты номиналом 10 копеек
- Это планируют начать с 1 октября 2025 года
- Этими монетами и в дальнейшем можно будет рассчитываться
Национальный банк Украины планирует изъять из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Данный процесс может начаться уже через несколько месяцев. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения планируется начать с 1 октября 2025 года", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что также прекратится их чеканка и пополнение ими наличного обращения. Однако эти монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении (до принятия решения об их окончательном изъятии).
В НБУ рассказали, что сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:
- 1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;
- 4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек.
Как известно, ежегодно НБУ должен поддерживать оборот и подкреплять банки и сферу торговли и услуг разменными монетами. В частности, в 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку в этом нуждается наличный оборот.
"Поэтому, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", - отметили в ведомстве.
Как сообщается, их постепенное изъятие из обращения позволит сократить расходы на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.
Стоит добавить, что банки, как и раньше, смогут принимать монеты номиналом 10 копеек от граждан и бизнеса для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.
Также разменными монетами номиналом 10 копеек и в дальнейшем можно будет рассчитываться.
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава НБУ Андрей Пышный выразил надежду, что следующий плановый тираж украинских монет будет уже не в копейках, а в шагах. Однако, старые монеты также останутся в обращении.
Также известно, что в Украине зафиксирован дефицит одной банкноты. Она составляет лишь 4,4% от общего количества банкнот в обращении.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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