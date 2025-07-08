Редкая монета достанется не каждому: в Украине появились новые гривны

Тираж монеты - до 75 000 штук.

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В Украине появились новые 5 грн / Коллаж: Главред, фото УНИАН

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Как выглядит новая монета номиналом 5 гривен

Сколько экземпляров новой монеты появится в обращении

Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету номиналом 5 грн. Она получила название "Украинский хлопок. БПЛА "Vampire". Памятная монета посвящена мощному многоцелевому дрону "Vampire". Об этом говорится в НБУ.

Приобрести монету можно 8 июля, но на всех не хватит, ведь тираж - до 75 000 штук.

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Как выглядит новая монета

На монете изображена изуродованная земля от взрывов. Слева - окопы, справа - горящий вражеский танк. Над полем боя летит дрон "Vampire".

Как выглядят новые 5 грн / фото: НБУ

На другой стороне - изображен гексакоптер "Vampire", который сбрасывает боеприпас. Фоном служит стилизованное облако с молниями, символизирующие мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником.

В верхней части монеты находится надпись "VAMPIRE".

Как выглядят новые 5 грн / фото: НБУ

В НБУ отмечают, что над дизайном монеты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

"Vampire" - высокоточный беспилотный летательный аппарат нового поколения. Этот украинский гексакоптер зарекомендовал себя как высокоэффективное средство поражения, дистанционного минирования и гуманитарной помощи. От противника он получил прозвище "Баба Яга" - из-за сокрушительной силы ударов", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что первый дрон появился 06.07.2022. Он имеет шесть винтов, может нести 15 кг боезаряда или другого груза, подниматься на высоту до 500 метров, а дальность полета достигает 15 км.

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Недавно в НБУ выразили надежду, что следующий плановый тираж украинских монет будет уже не в копейках, а в шагах. Однако, старые монеты также останутся в обращении.

Напомним, Национальный банк Украины рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро.

Ранее Главред писал, что сдача в магазине копейками часто раздражает украинцев, хотя они не догадываются, что могут потом найти у себя в кошельке редкую монету, которая будет стоить несколько тысяч гривен.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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