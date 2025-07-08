Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Редкая монета достанется не каждому: в Украине появились новые гривны

Марина Фурман
8 июля 2025, 14:07
107
Тираж монеты - до 75 000 штук.
монеты
В Украине появились новые 5 грн / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Вы узнаете:

  • Как выглядит новая монета номиналом 5 гривен
  • Сколько экземпляров новой монеты появится в обращении

Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету номиналом 5 грн. Она получила название "Украинский хлопок. БПЛА "Vampire". Памятная монета посвящена мощному многоцелевому дрону "Vampire". Об этом говорится в НБУ.

Приобрести монету можно 8 июля, но на всех не хватит, ведь тираж - до 75 000 штук.

видео дня

Как выглядит новая монета

На монете изображена изуродованная земля от взрывов. Слева - окопы, справа - горящий вражеский танк. Над полем боя летит дрон "Vampire".

5 ГРН.
Как выглядят новые 5 грн / фото: НБУ

На другой стороне - изображен гексакоптер "Vampire", который сбрасывает боеприпас. Фоном служит стилизованное облако с молниями, символизирующие мощь, скорость и неотвратимость ударов, наносимых этим беспилотником.

В верхней части монеты находится надпись "VAMPIRE".

5 ГРН.
Как выглядят новые 5 грн / фото: НБУ

В НБУ отмечают, что над дизайном монеты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

"Vampire" - высокоточный беспилотный летательный аппарат нового поколения. Этот украинский гексакоптер зарекомендовал себя как высокоэффективное средство поражения, дистанционного минирования и гуманитарной помощи. От противника он получил прозвище "Баба Яга" - из-за сокрушительной силы ударов", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что первый дрон появился 06.07.2022. Он имеет шесть винтов, может нести 15 кг боезаряда или другого груза, подниматься на высоту до 500 метров, а дальность полета достигает 15 км.

Деньги - новости по теме

Недавно в НБУ выразили надежду, что следующий плановый тираж украинских монет будет уже не в копейках, а в шагах. Однако, старые монеты также останутся в обращении.

Напомним, Национальный банк Украины рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро.

Ранее Главред писал, что сдача в магазине копейками часто раздражает украинцев, хотя они не догадываются, что могут потом найти у себя в кошельке редкую монету, которая будет стоить несколько тысяч гривен.

Другие новости:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гривна Национальный банк новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ пытается прорваться на Днепропетровщину, туда стягивают значительные силы - военный

РФ пытается прорваться на Днепропетровщину, туда стягивают значительные силы - военный

15:14Фронт
Зеленский сообщил послу Украины в США о ее отставке – СМИ

Зеленский сообщил послу Украины в США о ее отставке – СМИ

14:22Украина
В Кремле начали ныть после обещания Трампа отправить Украине больше оружия

В Кремле начали ныть после обещания Трампа отправить Украине больше оружия

14:04Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на Полнолуние в июле: только один знак зодиака получит финансовый бонус

Гороскоп на Полнолуние в июле: только один знак зодиака получит финансовый бонус

Украину атакует грозовой циклон: синоптики назвали регионы, где будет бушевать непогода

Украину атакует грозовой циклон: синоптики назвали регионы, где будет бушевать непогода

Карта Deep State онлайн за 8 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Жара "убьет" двигатель авто очень быстро, если забыть об одной проверке

Жара "убьет" двигатель авто очень быстро, если забыть об одной проверке

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на завтраке за 37 сек

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на завтраке за 37 сек

Последние новости

15:20

У Ольги Мартыновской новый роман: шеф показала своего избранника

15:20

Драить больше не нужно: копеечное средство надолго избавит от пылиВидео

15:19

Тайна тысячелетия раскрыта: что скрывало в себе изображение Витрувианского человека

15:14

РФ пытается прорваться на Днепропетровщину, туда стягивают значительные силы - военный

15:05

В Украине первоклассникам начислят по 5 000 грн: куда обращаться за деньгами

Завершение войны в Украине Путин не связывает с экономикой РФ - АлексашенкоЗавершение войны в Украине Путин не связывает с экономикой РФ - Алексашенко
15:00

Даша Астафьева впервые высказалась о своей тайной свадьбе

14:29

Существует ли лосось: шеф-повар рассказал неожиданную правду о популярной рыбе

14:22

Зеленский сообщил послу Украины в США о ее отставке – СМИ

14:07

Редкая монета достанется не каждому: в Украине появились новые гривны

Реклама
14:04

В Кремле начали ныть после обещания Трампа отправить Украине больше оружия

13:49

Почему 9 июля нельзя веселиться и развлекаться: какой церковный праздник

13:38

В Украине подскочили цены на газ: сколько придется платить гражданам

13:24

Орбакайте поделилась трагедией: что случилось с близким человеком

13:18

"Трудности у трудных": жених Леси Никитюк признался, нравится ли ему быть отцом

13:16

Украину ждет самый жаркий день лета: синоптик назвала дату

12:57

Пенсия 11 тысяч гривен: кто из украинцев может претендовать на выплаты

12:29

Слово "кот" увидят только настоящие гении: загадку надо разгадать за 7 секунд

12:26

"Неприемлемо для всех": президент Чехии дал мрачный прогноз по войне в Украине

12:25

Украинские силы восстановили и удерживают позиции в двух областях РФ - Сырский

12:11

Украинцам начисляют соцпомощь по-новому: кто получит 4 500 гривен в июле

Реклама
11:58

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД Турции сделали важное заявление

11:49

Гороскоп Таро на завтра 9 июля: Девам - вершина, Стрельцам - порядок

11:26

"Чем их вооружать?": нападет ли путинская армия на НАТО – эксперт ответилВидео

11:23

Киркорова растоптали в России: что случилось

11:13

Китайский гороскоп на завтра 9 июля: Змеям - одиночество, Собакам - перемены

11:08

Армия РФ отложила планы по захвату Сумщины из-за хитрого плана ВСУ - Жмайло

11:01

С 1 августа банки меняют правила пользования картами: что стоит знать

10:59

"Лига Смеха" возвращается на ТЕТ в любимом формате фестиваля

09:59

РФ боится ударов Украины: Атеш указал на перемещение боевых кораблей в Крыму

09:57

РФ наступает с трех направлений, ВСУ держат линию под Волчанском - ОСГВ "Хортица"

09:45

Десятки взрывов гремели в пяти районах: РФ ударила по Украине дронами и ракетами

09:30

4 знака зодиака, у которых в июле наступит поворотный момент в жизни

09:18

"Он налаживает мир": Нетаньяху номинировал Трампа на Нобелевскую премию

08:56

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 июля (обновляется)

08:49

Трамп пообещал Зеленскому столько оружия, сколько США смогут дать – WSJ

08:27

Украина использует на фронте рыболовные сети для ловли дронов врага – NYT

08:22

Карта Deep State онлайн за 8 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Путин получил на стол несколько сценариев развития войны в Украинемнение

07:40

Самые сильные санкции за три года войны: в Париже анонсировали новый удар по РФ

06:35

"В аду гибнут люди": Трамп заявил о возобновлении поставок оружия УкраинеВидео

Реклама
06:10

Потужний наступ РФ провалився?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой на завтраке за 37 сек

05:25

Как сказать "изобилие" на украинском: не все смогут ответить правильно

04:46

Гороскоп на завтра 9 июля: Близнецам - грандиозный успех, Львам - большие расходы

04:30

Жара "убьет" двигатель авто очень быстро, если забыть об одной проверке

04:09

Украина смогла переиграть Москву и сохранить бесценное сокровище - о чем идет речьВидео

03:29

Почему нельзя мыть курицу перед приготовлением: исследование удивило результатомВидео

03:10

В семью придет благополучие и здоровье: что нужно принести в дом 8 июля

02:50

ВСУ пошли в контратаку на "горячем" направлении: лейтенант ВСУ раскрыл правду

01:50

Рекорд по количеству атак: в Генштабе раскрыли, какие силы бросила РФ на прорыв обороны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять