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В кошельке может быть настоящий клад: какие монеты в Украине стоят тысячи гривен

Анна Косик
9 октября 2024, 15:17
719
У каждого есть шанс найти в кошельке редкие копейки, которые можно продать дорого.
Копейки, деньги
Какие копейки можно продать дорого в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Сдача в магазине копеек часто раздражает украинцев, хотя они не догадываются, что могут потом найти у себя в кошельке редкую монету, которая будет стоить несколько тысяч гривен.

Украинские нумизматы на различных платформах для продажи ценных монет размещают объявления о покупке копеек определенных образцов, рассмотрим наиболее стоящие.

50 копеек 1992 года

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К редким и самым дорогим относят те монеты, у которых на гурте (ребре, боковой части монеты) нет насечек. Также ценными считаются 50 копеек с вдавленным трезубцем, которые чеканили английскими штемпелями. За такую монету нумизматы готовы отдать до 11 тысяч гривен.

50 копеек 2001 года

Эту монету можно продать за большие деньги, если венок на ней будет размещен отдаленно от окантовки. Все эти монеты были выпущены небольшими партиями, поэтому имеют большую ценность у нумизматов.

50 копеек без года выпуска

Эти монеты не должны были попасть в обед, но коллекционеры покупали несколько таких образцов за тысячи гривен. Если еще на такой монете есть двойной реверс - ценник на 50 копеек возрастает.

1 гривна 1996 года

Первая гривна, которая была выпущена в 1996 году, может также принести вам неплохую прибыль. Монета имеет несколько редких разновидностей, и некоторые из них оцениваются в несколько тысяч гривен. Чем лучше состояние монеты - тем выше ее стоимость.

Кроме обычных оборотных монет, в Украине также выпускались памятные и юбилейные монеты. Некоторые из них, особенно выпущенные ограниченным тиражом, могут иметь высокую коллекционную стоимость. Например, серебряные и золотые монеты к годовщинам важных событий или выдающихся личностей Украины.

Что такое нумизматика?

Нумизматика - историческая дисциплина, изучающая монеты, деньги и медали как источник исторических, экономических, политических и культурных знаний, а также историю денежного обращения и монетного производства, процессы фальсификации монет и банкнот. Также слово нумизматика употребляют для обозначения разновидности коллекционирования, пишет Википедия.

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