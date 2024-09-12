Лучший способ не потерять сбережения: как убрать плесень с долларов

Многие попадали в ситуацию, когда пришлось думать, что делать с долларами в плесени. Однако спасти купюры достаточно легко, если знать некоторые хитрости.

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Как очистить денежную купюру от плесени / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

Многие люди хранят сбережения в не совсем хороших условиях, даже не подозревая, что это может уничтожить купюры. Если вы заметили, что ваши доллары покрылись плесенью, не стоит расстраиваться, ведь пользователи Quora поделились способами, как очистить денежную купюру от плесени.

Перед тем, как удалить плесень с долларовых купюр, убедитесь, что они не слишком деликатны и что это на самом деле плесень. Если вы не знаете, как выглядит грибок на долларах, можно открыть изображение по соответствующему запросу в Google для сравнения.

Когда вы убедились, что это действительно ваш случай, осторожно протрите пораженные участки мягкой сухой тканью, чтобы удалить плесень снаружи.

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Затем воспользуйтесь небольшим количеством разведенного раствора отбеливателя в пропорции 1 к 10 с водой и чистой тканью промокните пятна на купюре. Будьте очень осторожны, чтобы не размочить деньги.

Хотя у многих есть сомнения относительно того, можно ли мыть доллары бельем, оно не будет представлять опасности для денег, если не погружать их в средство полностью. А для того, чтобы просушить доллары, их можно либо оставить на сухом полотенце, либо же высушивать каждую купюру вручную.

Что такое Quora? Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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