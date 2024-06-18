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Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбережения

Дмитрий Видоменко
18 июня 2024, 23:50
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"Что делать со старыми долларами?" - с этим вопросом сталкивался, наверное, любой взрослый украинцев с накоплениями. Главред отвечает детально.
Старые доллары
Что делать со старыми долларами? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Что можно сделать с долларами старого образца в Украине?

В Украине, как и в других странах, старые доллары США остаются законным платежным средством и сохраняют свою номинальную стоимость. Однако в некоторых случаях могут возникнуть трудности с их обменом или использованием, сообщает проект "Завтрак с 1+1".

Вот несколько вариантов, что можно сделать с долларами старого образца:

  • Обмен в банке. Многие банки принимают доллары старого образца для обмена на гривны или более новые купюры. Рекомендуется обратиться в крупные банки, такие как ПриватБанк, Ощадбанк, или другие, которые имеют опыт работы с иностранной валютой.
  • .Обмен в обменных пунктах. Независимые обменные пункты валют также могут обменивать старые доллары, хотя условия и курсы могут варьироваться.
  • Использование в покупках. Если вы путешествуете в США или другие страны, где доллары США являются официальной валютой, вы можете использовать старые доллары для покупок. Большинство торговых точек примет их без проблем.
  • Обмен через знакомых или частных лиц. Иногда можно найти людей, которые согласны обменять старые доллары на новые или гривны на взаимовыгодных условиях.
  • Обмен в НБУ. Если возникают трудности с обменом в коммерческих банках, можно обратиться в Национальный банк Украины для консультации или обмена.

Перед обменом или использованием старых долларов, рекомендуется убедиться, что купюры в хорошем состоянии (не порваны, не сильно изношены), так как это может повлиять на их прием.

Что за проект "Завтрак с 1+1"

"Завтрак с 1+1" (укр. "Сніданок з 1+1") — утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длинным на Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".

Баксы

Где не принимают доллары старого образца в Украине?

В Украине доллары старого образца могут не принимать в некоторых местах по ряду причин, таких как их изношенность или неподготовленность сотрудников к работе с такими купюрами. Вот несколько мест, где могут возникнуть трудности с приемом долларов старого образца:

  • Малые обменные пункты. Небольшие или независимые обменные пункты валют могут отказаться принимать старые доллары, особенно если купюры выглядят изношенными или имеют повреждения.
  • Магазины и розничные точки. В большинстве случаев магазины и другие торговые точки не принимают доллары США, так как в Украине национальная валюта — гривна. Даже если магазин принимает доллары, сотрудники могут быть не готовы принимать купюры старого образца.
  • Автоматические кассовые устройства (банкоматы и терминалы). Автоматические устройства могут не распознавать и не принимать старые доллары, так как они настроены на работу с купюрами нового образца.
  • Некоторые коммерческие банки:. Хотя крупные банки обычно принимают старые доллары, отдельные филиалы могут отказать в обмене из-за состояния купюр или нехватки опыта сотрудников. Это может касаться, например, небольших филиалов в сельских районах.

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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