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Какую валюту не возьмут у украинцев в обменниках и почему дают "некачественные банкноты"

Дмитрий Видоменко
7 января 2024, 09:02
В Украине в обменниках уже достаточно давно выдают банкноты доллара плохого качества - украинцы массово жалуются на это.
Как хранить доллары, чтобы на них не было плесени
У украинцев должны принять купюру, если она соответствует определенным требованиям / Коллаж Главред, фото: bankomat24.uz

Украинцы жалуются, что в обменниках или банках им часто выдают банкноты долларов плохого качества. Однако банки, согласно действующим правилам НБУ обязаны принимать такие банкноты, а после могут продавать их клиентам.

"Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала", – объясняют в "ПриватБанке".

Действительно, в соответствующем постановлении Нацбанка НБУ говорится, что обмену подлежат купюры любого номинала и года эмиссии, если они не имеют значительного повреждения.

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У украинцев должны принять купюру (а также могут ее выдать), если:

  • она имеет локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потерю бумагой жесткости;
  • есть отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 квадратных миллиметров;
  • есть пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до пяти миллиметров каждое;
  • присутствуют надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до трех миллиметров каждый;
  • в ней отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром не более миллиметра каждый.

Все эти банкноты можно получить в кассе банка. Если не согласны, клиент имеет право отказаться от обмена, но не может выбрать купюры для покупки ‒ банки не позволяют.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Прошлогоднее долгое укрепление национальной валюты (курс колебался на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет долгой посевной кампанией.

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