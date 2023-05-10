Валюта по 40 грн: эксперт спрогнозировала, ждать ли скачков и галопа от курса доллара

На данный момент гривна укрепилась и в последние месяцы курс доллара постепенно падает. Но, говорит эксперт, уже к концу мая все может измениться.

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Курс валют может достичь отметки в районе 40 гривен - эксперт / коллаж фото УНИАН

Уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Об этом сказала в своем прогнозе для портала Finance эксперт и председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

"В частности, возврат к довоенной системе налогообложения горючего приведет к его импорту в Украину по так называемым "старым ценам". Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим наличный курс доллара на уровне января, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар", – сказала она.

Нынешнее, майское, укрепление национальной валюты (сейчас курс колеблется на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет тем, что в Украине сейчас в полном разгаре посевная кампания. Соответственно, аграрии активно продают под этот процесс свои запасы иностранной валюты − независимо от выгодности или невыгодности курса. И это, считает эксперт, прямо и позитивно влияет на курс гривны.

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Смотрите на видео прогноз эксперта Тараса Загороднего по поводу того, ждать ли обвала курса гривны в 2023 году:

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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