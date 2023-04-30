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Валюта по 42 грн: эксперт рассказал, что произойдет с курсом доллара и евро

Дмитрий Видоменко
30 апреля 2023, 14:23 обновлено 30 апреля, 14:24
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Курс доллара, говорит эксперт, в украинских банках и обменниках останется относительно стабильным, зато на рынке евро возможны заметные колебания.
Курс валют
Курс валют / коллаж фото УНИАН

Курс доллара к гривне в конце апреля в украинских банках и в пунктах обмена останется относительно стабильным, а вот на рынке евро возможны заметные колебания. Об этом в своем валютном прогнозе сказал финансовый аналитик Алексей Козырев.

Он ожидает, что максимальная стоимость наличного доллара может составить 38,4 грн, а евро – 42 грн.

Козырев также предполагает:

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  • курс доллара в большинстве банков будет находиться в границах 37,2 грн до 38,4 грн, а в обменных пунктов коридор валют составит 37,35-38,15 грн;
  • Курс евро в банках ожидается в коридоре 40,2-42 грн, а в обменных пунктах – 40,5-41,9 грн.

"Отдельные обменники в районах с меньшей конкуренцией периодически будут пытаться выставить и по доллару спред до 1 грн. Но я советую в таком случае не спешить продавать или покупать валюту именно в этих обменниках, лучше поискать более выгодные варианты", – отметил аналитик.

По словам Козырева, на наличном рынке разница между покупкой и продажей доллара будет составлять 20-40 копеек, а евро ‒ от 25 коп. до 1,2 грн.

Козырев уточнил, что курс доллара на данный момент активно поддерживается НБУ, который почти каждый день продает валюту на межбанковском рынке. И таким образом снижает спрос на доллары.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Смотрите видео с прогнозом о том, стоит ли ждать укрепления украинской гривны:

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