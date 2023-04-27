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До отметок 46 или 50 гривен: эксперт рассказал, ждать ли диких скачков курса доллара

Дмитрий Видоменко
27 апреля 2023, 09:38 обновлено 27 апреля, 09:38
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Основным фактором влияния на курс доллара к гривне, говорит эксперт Алексей Кущ, будет ритмичность поступления международной финансовой помощи.
Курс доллара в Украине
Курс доллара в Украине / коллаж фото УНИАН

В ближайшее время курс доллара к гривне вряд ли может возрасти более, чем на 10% и вряд ли дорастет до отметок 46 или 50 гривен за долар. Об этом в комментарии Главреду сказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

По его мнению, основным фактором, который будет вливать на дальнейший курс украинской национальной валюты все же является ритмичность поступления международной финансовой помощи и конечно, успехи нашей армии на фронтах войны.

Как говорят эксперты, на стоимость евро в Украине влияет стоимость доллара, а потому в этом вопросе сложно осуществить просчеты (евро формируется через кросс-курс, то есть сначала идет гривна к доллару, а потом пересчитывается в евро).

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"Если будет проведено успешное наступление украинской армии на фронтах, то скорее всего национальная валюта удержит свои позиции где-то на уровне 37 гривен за доллар. Однако, это будет иметь место только при условии одновременного получения международной помощи и продолжения благоразумной экономической политики. Если же говорить об определенных предельных пределах стоимости доллара, то это от 36 гривен (при наиболее благоприятном сценарии) до 46 гривен. При этом, подчеркиваем это только ориентировочный прогноз, поскольку существует достаточно большое количество факторов влияния, которые просто невозможно просчитать", − заявил председатель правления "Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева" Максим Тютюнников.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Смотрите видео с прогнозом о том, стоит ли ждать укрепления украинской гривны:

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