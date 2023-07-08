Какие доллары точно нельзя сбыть в банках и обменниках: что нужно знать

Банковские кассы и пункты обмена валют все же имеют право не принимать у украинцев некоторые купюры долларов для обмена на гривны.

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Комиссия по инкассо в банках может составить до 15-20% от суммы принимаемых банкнот / УНИАН

Банки и обмен валют в отдельных случаях имеют право не принимать у украинцев некоторые банкноты долларов для обмена на гривны. Об этом говорится в правилах Нацбанка Украины.

Речь идет о сильно поврежденных купюрах либо тех, что имеют значительные признаками износа (перечень – ниже). Такая валюта принимается только некоторыми банков на процедуру incasso.

Комиссия по инкассо в банках может составить до 15-20% от суммы принимаемых банкнот. В то же время банки и обменники обязаны принимать купюры без комиссии, если они не имеют признаков сильного повреждения – независимо от года выпуска.

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Соответственно, в банках и обменниках в Украине не станут менять доллары, которые:

имеют один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части банкноты;

поврежденные элементы дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, портреты государственных деятелей или деятелей искусства, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

измененный первоначальный цвет бумаги и/или изображений;

пятна, включая все, которые можно увидеть под ультрафиолетовым светом, общая площадь которых превышает 50% площади банкноты;

общие загрязнения, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие банкноты (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

явные типографские недостатки.

Кроме того, говорят в НБУ, в Украине можно обменять купюры, изъятые иностранными державы из обращения после даты, которую озвучил банк-эмитент соответствующей иностранной валюты, только если банк-корреспондент соответствующего государства согласен на обмен этих банкнот.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Нынешнее, майское, укрепление национальной валюты (сейчас курс колеблется на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет тем, что в Украине сейчас в полном разгаре посевная кампания.

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