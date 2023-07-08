УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Какие доллары точно нельзя сбыть в банках и обменниках: что нужно знать

Дмитрий Видоменко
8 июля 2023, 12:39 обновлено 8 июля, 12:39
22
Банковские кассы и пункты обмена валют все же имеют право не принимать у украинцев некоторые купюры долларов для обмена на гривны.
Доллары, обмен валют
Комиссия по инкассо в банках может составить до 15-20% от суммы принимаемых банкнот / УНИАН

Банки и обмен валют в отдельных случаях имеют право не принимать у украинцев некоторые банкноты долларов для обмена на гривны. Об этом говорится в правилах Нацбанка Украины.

Речь идет о сильно поврежденных купюрах либо тех, что имеют значительные признаками износа (перечень – ниже). Такая валюта принимается только некоторыми банков на процедуру incasso.

Комиссия по инкассо в банках может составить до 15-20% от суммы принимаемых банкнот. В то же время банки и обменники обязаны принимать купюры без комиссии, если они не имеют признаков сильного повреждения – независимо от года выпуска.

видео дня

Соответственно, в банках и обменниках в Украине не станут менять доллары, которые:

  • имеют один или несколько признаков значительного износа/повреждения:
  • разорванные (разрезанные) на части банкноты;
  • поврежденные элементы дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, портреты государственных деятелей или деятелей искусства, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);
  • измененный первоначальный цвет бумаги и/или изображений;
  • пятна, включая все, которые можно увидеть под ультрафиолетовым светом, общая площадь которых превышает 50% площади банкноты;
  • общие загрязнения, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
  • обожженные, прожженные, ветхие банкноты (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);
  • явные типографские недостатки.

Кроме того, говорят в НБУ, в Украине можно обменять купюры, изъятые иностранными державы из обращения после даты, которую озвучил банк-эмитент соответствующей иностранной валюты, только если банк-корреспондент соответствующего государства согласен на обмен этих банкнот.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Нынешнее, майское, укрепление национальной валюты (сейчас курс колеблется на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет тем, что в Украине сейчас в полном разгаре посевная кампания.

Вам может быть интересно:

доллар курс валют обмен валют
Реклама

Главное за день

Оккупанты завозят дополнительные мины и взрывчатку на Запорожскую АЭС - ГУР

Оккупанты завозят дополнительные мины и взрывчатку на Запорожскую АЭС - ГУР

12:07 Украина
В Кривом Роге гремели взрывы, РФ ударила дронами: что известно

В Кривом Роге гремели взрывы, РФ ударила дронами: что известно

09:46 Украина
Зеленский приехал на остров Змеиный в 500-й день полномасштабной войны с РФ

Зеленский приехал на остров Змеиный в 500-й день полномасштабной войны с РФ

08:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:44

РФ ударила из РСЗО по Лиману: 6 погибших, 5 раненых

12:39

Какие доллары точно нельзя сбыть в банках и обменниках: что нужно знать

12:07

Оккупанты завозят дополнительные мины и взрывчатку на Запорожскую АЭС - ГУР

11:58

Гороскоп на завтра 9 июля 2023: Овны пойдут напролом, Весы - удар по финансам

11:41

Эрдоган готовит Путину "удар под дых" после разговора с Зеленским

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:38

В Украине массово проверяют счетчики: как не заплатить гигантские деньги за газ

11:32

Силиконовая "Мисс Москва" назвала всех россиянок нецензурным словом

11:15

"Железный генерал" Залужный празднует 50-летие: 12 интересных фактов о главкоме ВСУВидео

10:56

Уникальная головоломка с молодым Залужным: найдите 5 отличий за 30 секунд

Реклама
10:42

"Отец с небес сказал мне: "Остановись"": Ступка впервые оценил свое пьяное ДТП

10:05

"Используя все вооружения": Резников поведал, как ВСУ применят кассетные снаряды

09:46

В Кривом Роге гремели взрывы, РФ ударила дронами: что известно

09:32

В ГУР объяснили, зачем Путин послал на ЗАЭС своего "боярина" Кириенко

09:17

Путин! Зачем ты стреляешь ракетами по Львову?мнение

08:58

Как правильно оформить отсрочку от мобилизации: что нужно делать

08:45

Зеленский приехал на остров Змеиный в 500-й день полномасштабной войны с РФВидео

08:28

Украина заслуживает получить членство в НАТО - ЭрдоганФото

07:47

Сейчас Украина не готова к членству в НАТО - Байден

07:05

Загадка для самых внимательных: нужно найти потерянное кольцо на полу

06:45

Почему мы неправильно употребляем слова "уїхати" и "угнати": Авраменко объяснил значениеВидео

Реклама
06:02

Когда Украина станет членом НАТО?мнение

05:00

Будет почти 6-бальный шторм: Украину накрывает очень сильная магнитная буря

04:40

Под патронатом Путина, но не конкурент ФСБ и МО: генерал рассказал о РосгвардииВидео

04:00

Какой сегодня праздник 8 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:00

Чем подкормить огурцы: дачники раскрыли хитрый секрет богатого урожая

02:35

Огрызко спрогнозировал, устроит ли РФ теракт на Запорожской АЭС

01:35

"Будут сомневаться, кто это сделал": Запад не ответит РФ в случае аварии на ЗАЭС – Огрызко

07 июля, пятница
23:59

"Они нужны украинцам": Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ

23:31

"ВСУ ищут слабые места россиян": в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления

23:21

"Все по плану, победим": Залужный посетил два направления на передовой

22:49

"Нечего расслабляться": украинская блогер обрадовалась ракетному удару по ЛьвовуВидео

22:47

Ребенок остался без мамы: в Норвегии жестоко убили беженку из Украины

21:55

ВСУ вооружат кассетными боеприпасами: у Байдена сделали громкое заявление

21:31

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо всего за 5 секунд найти кота

21:30

РФ ждет демилитаризация: у Зеленского назвали главные цели Украины в войне

21:26

Теракт оккупантов в Еленовке: Украина вернула тела погибших воинов

21:15

Сергей Стерненко. Дадут ли Украине кассетные снаряды?Видеоблоги

20:34

Армия Украины взяла в ловушку оккупантов в Бахмуте и продвигается на юге – Маляр

20:30

Зеленский прибыл в Турцию на важные переговоры: о чем будет говорить с Эрдоганом

19:43

Прослушка во время переговоров: в BND узнали секреты Пригожина и Лукашенко

Реклама
19:24

ВСУ способны освободить Крым до конца лета, нужны ATACMS и F-16 – Ходжес

19:13

Как солить огурцы на зиму в холодной воде: рецепт, от которого вся семья оближет пальчики

19:11

Почему Запорожье - не Чонгар, или Об очевидноммнение

18:42

Украина наладит совместное производство мощных САУ натовского калибраВидео

18:41

Никто не разгадает их загадку: 2 знака, которые будут невероятно успешными

18:30

Бывший охранник Путина, стоящий за Пригожиным: генерал СБУ оценил влияние ДюминаВидео

18:15

Как восстановить очки от царапин: копеечный способ вас удивит

17:42

Украина получит "многолетний пакет помощи" на саммите НАТО - Столтенберг

17:41

Кассетные боеприпасы усилят ВСУ и ускорят освобождение территорий – Подоляк

17:41

Пригожин заметает следы: в Пентагоне рассказали о двойниках главаря ЧВК Вагнера

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять