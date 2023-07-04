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НБУ обязал обменники принимать старые доллары из "заначки": что поменялось

Дмитрий Видоменко
4 июля 2023, 10:00 обновлено 4 июля, 10:00
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В Украине изменились правила приема валюты в банках и обменниках - НБУ запретил отказывать в обмене старых и ветхих купюр.
Доллары, обмен валют
Кроме того, обменники не имеют права требовать дополнительную комиссию за прием таких купюр / УНИАН

В Украине с 1 июля 2023 года Нацбанк изменил правила приема валюты в обменниках. Регулятор запретил финучреждениям не принимать старые долларовые купюры, которые не имеют признаков сильного износа или серьезных повреждений.

Кроме того, обменники не имеют права требовать дополнительную комиссию за прием таких купюр.

"Все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, должны обмениваться на гривню, если они действительны и не изношены или повреждены. Да-да, и немного потертую сотню из-под матраса – тоже примут", – заявили в НБУ.

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Кроме того, банкам и обменным пунктам запрещено отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. На процедуру incasso (с дополнительной комиссией) отправляются лишь значительно изношенные или поврежденные банкноты.

Такие купюры изымается из обращения и пересылаются за границу для обмена на новые. Значительно изношенной считается банкнота:

  • разорванная либо разрезанная на несколько частей;
  • на ней удалены отдельные цифры, обозначение номинала текстом, повреждены изображения портрета, оптические элементы не видны;
  • цвет бумаги изменился;
  • пятна и загрязнения занимают более половины банкноты;
  • обожженная, прожженная насквозь, старая;
  • имеет очевидные типографские недостатки.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Нынешнее, майское, укрепление национальной валюты (сейчас курс колеблется на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет тем, что в Украине сейчас в полном разгаре посевная кампания.

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