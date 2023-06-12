Что делать и куда жаловаться, если банки и обменники не берут доллары: ответ НБУ

Обменники и банки требуют платить комиссию при обмене валют. При этом если на купюрах небольше повреждения, то делать этого не имеют права, говорят в НБУ.

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Если на купюре незначительные повреждения, то ее обязаны обменять - Нацбанк / коллаж Главред, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В последнее время пункты обмена валют и банки требуют к украинцев платить комиссию при обмене валют (прежде всего – доллара США), даже если на купюре незначительные повреждения. Но делать этого они не имеют права.

Об этом говорится в разъяснении Нацбанка Украины. В финансовом регуляторе проанализировали обращения граждан и выделили две ключевые проблемы − первая возникает при обмене иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения, вторая – банкнот, выпуска раньше, чем 1996 года.

Как говорят в НБУ, операцию incasso могут осуществлять учреждения, которые имеют соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом. Также степень изношенности банкнот иностранной валюты устанавливаются центральными банками соответствующих стран.

В финансовом регуляторе объясняют, что из-за существенного осложнения логистических путей во время полномасштабной войны и связанного с этим роста прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии за операции incasso.

"Сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приема банкнот от клиента или после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента) устанавливаются банками самостоятельно", − подытожили в НБУ.

Как говорят в финансовом регуляторе, если права клиентов нарушили, обменники отказались принимать без комиссии банкноты с незначительными повреждениями, то можно подать жалобу по номеру телефона 0 800 505 240.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Нынешнее, майское, укрепление национальной валюты (сейчас курс колеблется на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет тем, что в Украине сейчас в полном разгаре посевная кампания.

Смотрите видео о том, ждать ли обвала курса гривны в 2023 году:

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