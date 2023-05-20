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Какие доллары у украинцев не возьмут в банках: в НБУ рассказали, в чем дело

Дмитрий Видоменко
20 мая 2023, 19:44 обновлено 20 мая, 19:44
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В Украине доллары, выпущенные до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках.
Доллары, обмен валют
Как говорят чиновники, прийти в банк и обменять такие банкноты немедленно не удастся / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине доллары США, выпущенные американским Казначейством до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и пунктах обмена валют. Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на чиновников Нацбанка.

При этом такие банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк (incasso). Как объясняют в НБУ, банки принимают поврежденные купюры для обмена с банками-респондентами за границей. Обмен может занять до полутора лет, при этом эта услуга обойдется клиенту в сумму, равную до трети от номинальной стоимости купюры.

На такой обмен (incasso) принимают:

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  • поврежденные огнем, водой, химикатами купюры;
  • банкноты, которые разорвали на части;
  • если есть повреждения защитных элементов;
  • с грязными местами, которые видны при просвечивании ультрафиолетом.

Как говорят чиновники, прийти в пункт обмена валют либо в банк и обменять такие банкноты немедленно не удастся. При этом услуги incasso предоставляют далеко не все банки. Решение о том, соответствует ли банкнота одному из указанных выше критериев, принимает сотрудник кассы. В результате одну и ту же банкноту в одном банке могут обменять, а в другом − предложить отправить на обмен. Если же есть сомнения в подлинности купюры, то ее отправляют на бесплатную экспертизу в НБУ.

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