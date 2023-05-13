Комиссия до 50%: в украинских обменниках и банках отказываются принимать часть долларов

Обменять доллары в Украине можно не все, а за обмен некоторых придется платить комиссию.

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Курс доллара, доллар / УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине в обменниках отказываются принимать не только поврежденные, но и устаревшие банкноты доллара.

Для обмена такой купюры нужно обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и проведет замену. Такая услуга оплачивается отдельно и в зависимости от степени повреждения может составить до 50% от номинала, пишет Обозреватель.

Так, проблемы могут возникнуть:

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с валютой, которая имеет несколько повреждений сразу;

которая значительно изношена (ветхая);

которая порвана;

на которой есть пятна краски.

В зависимости от степени изношенности или повреждения купюры, размер комиссии может составлять от 5 до 50%. В банках комиссия может быть ниже, а у посредников при высокой комиссии деньги могут отдать сразу.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Нынешнее, майское, укрепление национальной валюты (сейчас курс колеблется на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет тем, что в Украине сейчас в полном разгаре посевная кампания.

Смотрите видео о том, ждать ли обвала курса гривны в 2023 году:

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