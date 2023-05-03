Нужно ли сломя голову бежать за долларами: эксперт посоветовал украинцам, куда вкладывать сбережения

Наличный курс доллара падал в последние недели. Эксперты считают, что сейчас выгоднее вкладываться в депозиты, чем переводить сбережения в валюту.

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Доллары и пункт обмена валют / коллаж фото УНИАН

Наличный курс доллара в Украине в последние недели снижается, но при этом эксперты считают, что на данный момент гораздо выгоднее вкладываться в депозиты, нежели чем переводить собственные сбережения в валюту. Такое мнение в комментарии порталу "Обозреватель" высказал известный эксперт Олег Пендзин − исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

В ближайшие месяцы курс доллара на наличном уровне вряд ли будет значительным образом повышаться.

"На мой взгляд, на трехмесячные депозиты сегодня выгоднее выделять деньги, чем покупать валюту. Сегодня выгодность по депозитам от 14 до 16% чрезвычайно высока по сравнению с тем, что сейчас пойдем покупать валюту, которая в ближайшие месяц-полтора точно не будет расти сильно", – рассказал специалист.

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К слову, по состоянию на начало мая официальный курс доллара в Украине, который был зафиксирован Национальным банком Украины (НБУ), на данный момент не изменился и составляет 36,56 грн за доллар.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Смотрите видео с прогнозом о том, стоит ли ждать укрепления украинской гривны:

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