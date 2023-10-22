Какие банкноты не берут терминалы: в Нацбанке пояснили, как правильно пополнять карты

Банковские терминалы в Украине не принимают часть купюр. К примеру, проблемы могут быть с новыми, только выпущенными банкнотами.

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С некоторыми купюрами в терминалах могут быть проблемы: объяснение Нацбанка / коллаж Главред, фото УНИАН

Банковские терминалы в Украине периодически не принимают часть банкнот ‒ проблемы могут быть с новыми, только выпущенными банкнотами. Кроме того, в интервью порталу The Page рассказал Валерий Строчков ‒ начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения Нацбанка Украины.

"Также могут быть проблемы с случайно постиранными деньгами. Ибо терминал, в отличие от человека, увидит люминесценцию бумаги. Настоящая банкнота может иметь и другие загрязнения, надрывы и т.д., с которыми терминал ее не принимает. Такие банкноты можно принести в банк, и кассир должен обменять их без проведения исследования экспертами НБУ", – отметил чиновник.

Все складывается именно так, поскольку есть определенные критерии, говорит Строчков, по которым банкноты в обязательном порядке изымаются на исследования (и эти случаи к ним не относятся).

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"Мы обязали наши уполномоченные банки принимать у населения значительно поврежденные банкноты гривны. Согласно нашим нормативным документам, они должны их передавать на исследования в Национальный банк. Кроме уполномоченных банков, граждане могут обращаться со значительно поврежденными банкнотами гривны в подразделения НБУ в областных центрах (Киев, Львов, Одесса, Хмельницкий, Харьков, Днепр). Для возмещения важно, чтобы сохранилось не менее 55% купюры", – пояснил он.

Недавно в Украине НБУ обязал все банки, которые обменивают поврежденные купюры долларов на новые (инкассо), указывать клиентам стоимость и сроки обмена (но при этом для него нужно заплатить комиссию).

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также в Украине с 9 мая 2023 года изменились правила блокировки банковских счетов за долги ‒ в первую очередь за коммунальные услуги.

Стало известно, что если раньше только те должники, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. грн, могли остаться без доступа к своим счетам, то теперь это коснется даже тех, кому нужно заплатить в районе 200 грн.

До того сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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