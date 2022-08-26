Поврежденные купюры: в НБУ рассказали, как распознать и не попасться на мошенничество оккупантов

В НБУ рассказали, как распознать и не попасться на мошенничество оккупантов/ коллаж УНИАН, НБУ

Национальный банк призвал украинцев граждан отказаться во время покупок от использования гривневых банкнот ‒ с отверстиями и другими повреждениями. Речь идет о купюрах, которые русскими оккупанты похитили из захваченных отделений украинских банков, сообщает пресс-служба НБУ.

"Если во время расчетов вам предлагают поврежденную банкноту, лучше отказаться и попросить другую. Также уместно сообщить о распространителях таких банкнот Национальной полиции Украины, чтобы остановить действия злоумышленников", — говорится в тексте.

Речь идет о следующих повреждениях:

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отрезание не менее половины банкноты и ее уничтожение;

разрезание пополам или на три части;

просверливание в банкноте трех или более отверстий;

повреждение банкноты специальными растворами или нанесение других красящих веществ с окраской не менее 50% общей площади банкноты.

В НБУ говорят, что испорченные таким образом оккупантами банкноты украинцам не следует принимать во время наличных расчетов, поскольку они перестали быть платежным средством. Финансовые учреждения не имеют права осуществлять обмен физическим и юридическим лицам такими банкнотами, а должны обязательно изымать их, направлять Нацбанку для исследования и информировать о подобных случаях правоохранителям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США рассматривают возможность изъятия из оборота купюры в $100. С таким предложением выступил один из сотрудников экспертной группы американского Института Гувера Марк Куналакис.

Эксперт считает, что такое решение поможет западным санкциям бороться против России.

"Большинство россиян не пострадали от западных санкций, но есть одна вещь, которую Министерство финансов США может сделать, чтобы оказать реальное политическое давление на Владимира Путина – немедленно прекратить обращение и использование 100-долларовых банкнот в РФ", — сказал эксперт.

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