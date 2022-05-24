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В США предлагают изъять из оборота купюры в $100: хотят обанкротить россиян

24 мая 2022, 04:08

Эксперты считают, что такое решение может привести к масштабным потерям россиян, которые в большинстве случаев хранят свои сбережения в этих купюрах.

доллары
В США предлагают убрать из оборота купюры в 100 долларов / Reuters

США рассматривают возможность изъятия из оборота купюры в $100. Это может обнулить накопления россиян. С таким предложением выступил один из сотрудников экспертной группы американского Института Гувера Марк Куналакис, сообщает The Wall Street Journal.

По данным Института, большинство жителей РФ хранят свои сбережения именно в этих купюрах.

Эксперт считает, что такое решение поможет западным санкциям бороться против России.

"Большинство россиян не пострадали от западных санкций, но есть одна вещь, которую Министерство финансов США может сделать, чтобы оказать реальное политическое давление на Владимира Путина – немедленно прекратить обращение и использование 100-долларовых банкнот в РФ", — сказал эксперт.

Согласно исследованию, часть своего дохода россияне тратят на скупку доллара. До начала вторжения в Украину у граждан РФ было сбережений на общую сумму около 74,6 млрд долларов. Выведение из оборота купюры в 100 долларов может привести к масштабным потерям россиян.

Кстати, можно предположить, что многие украинцы также хранят свои сбережения в купюрах $100.

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Напомним, ЕС отключил от SWIFT российские банки и запрещает передавать в Россию банкноты евро. От межбанковской системы платежей отключили банки ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ - все они ранее попали под санкции.

Прогноз курса доллара в Украине

В Украине курс доллара на черном рынке продолжил рост. В воскресенье, 22 мая, он перешагнул отметку в 38 гривен.

Глава совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова считает, что для выравнивания ситуации необходимо 2-3 недели, однако уже через около 10 дней в Украине можно будет наблюдать нормализацию курса, что приведет к тому, что стоимость валюты на белом и сером рынках станет примерно одинаковой. Ожидается, что курс доллара закрепиться на уровне 34-36 грн.

Она подчеркнула, что решение НБУ снять часть ограничений с курса связано с необходимостью предупредить такое явление, как "валютный туризм", когда украинцы выезжали за границу, меняли там свои сбережения на доллары, а затем возвращались в Украину и продавали его по 35-36 гривен.

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