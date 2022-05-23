Под 40 гривен за доллар: что известно о взлете курса на "черном" рынке

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В Украине курс доллара на черном рынке продолжил рост. В воскресенье, 22 мая, он перешагнул отметку в 38 гривен.

Как свидетельствуют данные тематического портала Курс Украины, максимальная стоимость доллара на черном рынке в Украине была зафиксирована на уровне 38,71 грн.

В то же время впоследствии курс доллара по отношению к гривне несколько снизился.

Вместе с тем 22 мая в столичных обменных пунктах курс доллара достигал отметки в 38-40 гривен.

В то же время в эфире единого марафона украинских новостей глава совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова заявила о том, что для выравнивания ситуации необходимо 2-3 недели, однако уже через около 10 дней в Украине можно будет наблюдать нормализацию курса, что приведет к тому, что стоимость валюты на белом и сером рынках станет примерно одинаковой.

Прогноз курса доллара

Коробкова ожидает, что в обменниках курс доллара после этого периода закрепится на уровне 34-36 гривен.

Она подчеркнула, что решение НБУ снять часть ограничений с курса связано с необходимостью предупредить такое явление, как "валютный туризм", когда украинцы выезжали за границу, меняли там свои сбережения на доллары, а затем возвращались в Украину и продавали его по 35-36 гривен.

"Такая ситуация во время войны совершенно неприемлема, когда существует серый валютный рынок с котировками на 30% выше официального курса", — добавила она.

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