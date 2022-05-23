Москва и любой агрессор должны знать об ответном ударе: Зеленский разнес слабые санкции против РФ

Зеленский призвал отказаться от российских нефти, IT-сферы и торговли со страной-агрессором / Коллаж Скриншот YouTube, depositphotos.com

Мир должен применить против России максимальные санкции. Нужно показать стране-агрессору и всем, кто захочет повторить такую политику, к каким негативным последствиям приведут подобные намерения. Следует ввести эмбарго на нефть, полностью отказаться от российского IT-сектора и прекратить торговые отношения с оккупантом. Максимальных ограничений в отношении Москвы по-прежнему нет, хотя их нужно было бы уже запустить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он сказал о том, что мир должен ввести против России максимально серьезные санкции. Российское государство, и другой возможный агрессор, должны понимать последствия своих действий.

В частности, Зеленский предложил полностью отказаться от российских нефти, IT-сектора, и торговли с РФ.

Читайте такжеЕсли Путин не заберет войска с Украины, санкции добьют экономику России – СШАПо его словам, жесткие санкции, которые могли бы еще десятилетиями работать на поддержания мира, должны быть введены. Однако таких ограничений в отношении России до сих пор нет.

"Санкции должны быть максимальными, чтобы Россия или любой другой агрессор, который хочет пойти войной на соседа, четко знали, к чему это приводит сразу. Таких санкций против России до сих пор нет. А они должны быть...Это должен быть такой прецедент санкционного давления, который еще десятилетиями убедительно будет работать на поддержание мира", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Санкции против России

Великобритания ввела новый пакет санкций против окружения президента РФ Владимира Путина. В списке лиц, к которым применяются ограничения, оказались Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", и его бывшая супруга Людмила. Также под санкции попали и родственники главы России.

ЕС продолжает работу над шестым пакетом санкций против России. Планируется нефтяное эмбарго, отключение Сбербанка от SWIFT, а также санкции в отношении Алины Кабаевой и патриарха РПЦ Кирилла. Документ по-прежнему обсуждается, поскольку Венгрия выступает против ограничений на закупку российской нефти.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что для завершения войны России против Украины Москва должна вывести свои войска с территории украинского государства. Санкции с РФ могут быть сняты только в том случае, если РФ пойдет на деэскалацию, а война будет прекращена.

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