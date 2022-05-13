Британия ударила санкциями по Кабаевой и по бывшей жене Путина: кто еще в списке

Владимир Путин и Алина Кабаева / Коллаж Reuters, kabaeva-alina.ru

Власти Великобритании расширили санкционный список против окружения российского диктатора Владимира Путина. Теперь, как пишет ВВС, в него включены, бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называют путинской любовницей, а также его бывшая супруга Людмила (сейчас она носит фамилию Очеретная).

Впрочем, Кабаева официально включена в список в связи с ее должностью генерального директора "Национальной медиа группы". СМИ, входящие в эту группу (среди них основной пропагандистский ресурс РФ ‒ Первый канал), по мнению британских властей, способствуют подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.

Всего в санкционный список добавлена дюжина людей, в их числе родственники диктатора Путина либо люди, которых британские власти считают входящими в его "ближний круг".

Список выглядит так (без учета Кабаевой и Очеретной):

Анна Зацепина — бабушка кабаевой, которую называют бизнес-партнером друга Путина Геннадия Тимченко;

Игорь Путин — двоюродный брат Владимира Путина;

Роман Путин — сын Игоря Путина, племянник президента РФ;

Михаил Путин — двоюродный племянник Владимира Путина;

Михаил Шеломов — сын двоюродной сестры Путина;

Александр Плехов ‒ "близкий друг путина", совладелец АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн";

Михаил Клишин ‒ председатель правления банка "Россия";

Владимир Колбин ‒ сын друга детства и предполагаемого делового партнера Путина Петра Колбина, а ныне ‒ глава "Морского порта Геленджика";

Юрий Шамалов ‒ член совета директоров "Газпромбанка";

Виктор Хмарин - друг Путина и владелец "Нефтепродуктсервиса".

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Напомним, ранее швейцарская газета SonntagsZeitung сообщала, что российская гимнастка Алина Кабаева в 2015 и 2019 родила двух сыновей от президента России Владимира Путина.

Первый ребенок, по данным газеты, родился в городе Лугано. Путин при родах не присутствовал. Второй сын по "решению президента" родился уже в Москве,

Оба раза роды принимала гинеколог, работающая в элитной клинике Сент-Анна в кантоне Тичино. Она родилась в России, но более 30 лет назад эмигрировала в Швейцарию. По данным источника газеты, медик была знакома с Путиным со своих юношеских лет в Санкт-Петербурге и продолжает поддерживать доверительные отношения.

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