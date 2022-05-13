УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Британия ударила санкциями по Кабаевой и по бывшей жене Путина: кто еще в списке

13 мая 2022, 18:04

Всего в санкционный список добавлена дюжина людей, в их числе родственники диктатора Путина либо люди, которых в Британии считают его ближайшим окружением.

Путин, Кабаева
Владимир Путин и Алина Кабаева / Коллаж Reuters, kabaeva-alina.ru

Власти Великобритании расширили санкционный список против окружения российского диктатора Владимира Путина. Теперь, как пишет ВВС, в него включены, бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называют путинской любовницей, а также его бывшая супруга Людмила (сейчас она носит фамилию Очеретная).

Впрочем, Кабаева официально включена в список в связи с ее должностью генерального директора "Национальной медиа группы". СМИ, входящие в эту группу (среди них основной пропагандистский ресурс РФ ‒ Первый канал), по мнению британских властей, способствуют подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.

Всего в санкционный список добавлена дюжина людей, в их числе родственники диктатора Путина либо люди, которых британские власти считают входящими в его "ближний круг".

Список выглядит так (без учета Кабаевой и Очеретной):

  • Анна Зацепина — бабушка кабаевой, которую называют бизнес-партнером друга Путина Геннадия Тимченко;
  • Игорь Путин — двоюродный брат Владимира Путина;
  • Роман Путин — сын Игоря Путина, племянник президента РФ;
  • Михаил Путин — двоюродный племянник Владимира Путина;
  • Михаил Шеломов — сын двоюродной сестры Путина;
  • Александр Плехов ‒ "близкий друг путина", совладелец АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн";
  • Михаил Клишин ‒ председатель правления банка "Россия";
  • Владимир Колбин ‒ сын друга детства и предполагаемого делового партнера Путина Петра Колбина, а ныне ‒ глава "Морского порта Геленджика";
  • Юрий Шамалов ‒ член совета директоров "Газпромбанка";
  • Виктор Хмарин - друг Путина и владелец "Нефтепродуктсервиса".

Читайте такжеЕС больно ударит санкциями по любовнице Путина Кабаевой - Bloomberg

Напомним, ранее швейцарская газета SonntagsZeitung сообщала, что российская гимнастка Алина Кабаева в 2015 и 2019 родила двух сыновей от президента России Владимира Путина.

Первый ребенок, по данным газеты, родился в городе Лугано. Путин при родах не присутствовал. Второй сын по "решению президента" родился уже в Москве,

Оба раза роды принимала гинеколог, работающая в элитной клинике Сент-Анна в кантоне Тичино. Она родилась в России, но более 30 лет назад эмигрировала в Швейцарию. По данным источника газеты, медик была знакома с Путиным со своих юношеских лет в Санкт-Петербурге и продолжает поддерживать доверительные отношения.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
Людмила Путина Владимир Путин Алина Кабаева санкции против России
Реклама
Популярное
Война в Украине будет долгой: астролог назвала дату прекращения боевых действийВойна в Украине будет долгой: астролог назвала дату прекращения боевых действий Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явленияПод Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явления "Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине"Для меня Украина - не иностранное государство": Розенбаум высказался о войне в Украине Константин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в УкраинеКонстантин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в Украине "Втянут третью страну в войну": астролог рассказала, когда Украина подпишет мирный договор с РФ"Втянут третью страну в войну": астролог рассказала, когда Украина подпишет мирный договор с РФ
Поддержите Главред

Последние новости

18:17

Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы

18:10

Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО: там "поддерживают терроризм"

18:06

Россия ищет способ осуществить блицкриг-2: зачем Лукашенко гонит войска к украинской границемнение

18:04

Британия ударила санкциями по Кабаевой и по бывшей жене Путина: кто еще в списке

17:59

Помощь на €30 млрд: в G7 планируют бюджетную поддержку УкраиныВидео

Реклама
17:53

Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступокВидео

17:53

"Мы сейчас только теряем": Горбунов рассказал о заработках во время войны

17:33

"Что с тобой не так?": глава ФБУ зашкварился братанием с россияниномВидео

17:20

"Высокоточные и очень эффективные": Залужный показал яркие фото работы бойцов ВСУ с гаубицами M777Фото

17:19

Статус кандидата в ЕС и контрибуции от России: Дуда сделал заявление в поддержку УкраиныВидео

17:06

В РФ пылает завод приближенного к Путину миллиардера ПумпянскогоВидео

17:05

"Насиловали по очереди": украинка рассказала о нечеловеческих зверствах оккупантовВидео

16:56

Оккупантов выбивают из-под Харькова: в США рассказали о контрнаступлении ВСУВидео

16:31

"Нацистов в Украине нет": Шольц поставил на место ПутинаВидео

16:28

Санкции против РФ точно содержат эмбарго на нефть - журналист "Радио Свобода"

16:27

"Второго фронта и войны в Грузии не будет": в Тбилиси отвергли бои за Абхазию и Южную ОсетиюВидео

16:18

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

15:55

РФ потеряет шанс на победу: Резников назвал сроки коренного перелома в войнеВидео

15:49

В Кремле полно фанатов Гитлера, символ "Z" - не случайность - российский социолог

15:47

Русский флаг - флаг захватчиков: Зеленский объяснил, почему украинцы возмутились идее Папы Римского о "примирении" с РФВидео

Реклама
15:33

Ведущий "Холостяка" выехал в Польшу: как ему это удалось

15:33

Спектакль для глупого россиянина: зачем Путин пугал всех нападением НАТОмнение

15:32

"Поговори с павлинами": Лавров нахамил журналистам в ДушанбеВидео

15:28

Позор Путина и поражение в Украине: на Западе резко разнесли главу РФ и поставили условие по санкциямВидео

15:24

"Это римейк Курской дуги": Гиркина уже трясет от позора армии РФ на ДонбассеВидео

15:20

Невозможно вкусно: рецепт пирога на скорую руку, который восхитит любогоВидео

14:57

Украина никогда не признает "автономию" Донбасса и Крым частью РФ - ЗеленскийВидео

14:46

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:30

Зеленский назвал главное условие победы в войне против РоссииВидео

14:21

На город с полумиллионным населением - 23 новобранца: россияне отказываются воевать в Украине

14:03

Жадные российские генералы на Херсонщине устраивают кровавые разборкиВидео

13:59

"Зверь из Алеппо": журналисты CNN назвали имя уничтожавшего Харьков генерала РФВидео

13:59

"Витя, упади с танка": военный РФ заявил жене о потерях, она советует "косить" от войны – ГУРВидео

13:27

Как посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалымВидео

13:25

"Ему надо думать о сохранении РФ": Зеленский жестко припечатал Путина из-за войны в УкраинеВидео

13:14

Юродивый Медведев, или Почему Россия не посмеет нанести ядерный удармнение

13:00

Гороскоп на завтра, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги

12:55

Жители Беларуси "спасли Киев": украинцы возмутились после скандальных слов ТихановскойВидео

12:46

Финал Евровидения-2022: стало известно, под каким номером споет Kalush Orchestra

12:37

Евровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush OrchestraВидео

Реклама
12:26

Ричард Гир продаст свою машину, чтобы помочь украинцам

12:23

РФ превращает Змеиный в неприступную крепость: появились фото с подбитым катером СернаВидео

12:23

Без посредников и ультиматумов: Зеленский назвал условия переговоров с ПутинымВидео

12:22

ВСУ крушит авиацию войск РФ, поэтому враг бьет гиперзвуковыми ракетами – Залужный

12:14

Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты

12:04

Крымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам УкраиныВидео

11:52

Ситуация все сложнее: оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются прорваться в "Азовсталь"Видео

11:43

Блестящие шубки не взяли: Билык рассказала, что оккупанты натворили у нее дома

11:27

Последний бой Кремля: как друзья Путина помогают ему сохранить лицомнение

11:23

Танки РФ разорвало как в годы Второй мировой: ВСУ отбили атаку немецкими гранатометами ПанцерфаустВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять