Кабаева родила Путину двух сыновей: СМИ раскрыли подробности и возраст детей диктатора

Путин и Кабаева / Reuters, kabaeva-alina.ru

Олимпийская чемпионка по гимнастке и экс-депутат Госдумы России Алина Кабаева, которую называют любовницей российского диктатора Владимира Путина, якобы родила от него двух сыновей.

Как пишет швейцарская газета Sonntags Zeitung, первый мальчик (по другим данным, двойня) родился в 2015 году, второй — через четыре года, в 2019-м.

Газета ссылается на знакомого женщины-врача из России, которая уже более 30 лет проживает и работает в Швейцарии, и, как утверждается, оба раза принимала роды.

Эта женщина, как пишет газета, якобы знакома с Путиным с юношества и имеет с ним доверительные отношения. Врач работала в швейцарской клинике SantAnna, на сайте которой размещается реклама родильных услуг, в частности для российских клиентов.

"Первые роды Кабаевой проходили в клинике швейцарского кантона Тичино в городе Лугано в режиме строжайшей секретности. Вторые - уже в России, таким было решение Путина. Гинеколог специально ездила в Москву, чтобы помочь появиться на свет младшему сыну российского диктатора", - говорится в сообщении СМИ.

Издание отмечает, что слухи о том, будто Путин присутствовал на родах, неправдивы.

Утверждается, что во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано, прячась от общественности. Она проживала либо на вилле врача в элитной коммуне Коллина д’Оро, либо в отеле Principe Leopoldo.

Источник издания описал Кабаеву как "приятную и прямолинейную". По его информации, на приемы к врачу она ходила без охранников. Иногда ее сопровождали родственники - мать и сестра.

38-летней гимнастке Алине Кабаевой часто приписывают отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

С 2001 года Кабаева была членом путинской партии Единая Россия, а в 2007 году стала депутатом российской Госдумы.

В 2014 году Кабаеву назначили гендиректором Национальной медиа группы — одной из крупнейших пропагандистских медиа-компаний России. По данным СМИ, ее годовая зарплата составляла почти 10 миллионов евро.

Личную жизнь Путина держат за семью замками, официально в РФ не комментируют его отношения с Кабаевой и не подтверждают информацию об общих детях.

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Кабаева воспитывает 4 детей от Путина

Как сообщают СМИ, у пары четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей она родила в Швейцарии, там же, по слухам СМИ, она и находится.

Источники пишут, что у Кабаевой и ее семьи есть швейцарские паспорта на разные имена и национальности, поэтому скрываться проще.

Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике - персона известная и публичная, и то, что до сих пор никто наверняка не знает, где она находится, говорит о ее серьезной охране.

Ранее издание Le News сообщало, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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