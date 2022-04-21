Любовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в Москве

Кабаева / instagram.com/alina.kabaeva.fans

Любовница президента России Владимира Путина и мать его детей Алина Кабаева, неожиданно появилась в Москве.

По сообщениям СМИ, Кабаева пряталась в Швейцарии. Женщина появилась на первой репетиции своего фестиваля на "ВТБ-Арене" в Москве, пишут росСМИ.

Фото подружки "фюрера" попало в соцсеть. Кабаева с радостью фотографировалась с участниками и тренерами фестиваля.

Пользователи Сети заметили на ее пальце обручальное кольцо. Но это не единственное, что привлекло внимание. Они также активно обсуждают изменения во внешности гимнастки.

Судя по фото, к лицу Кабаевой приложил руку их семейный пластический хирург.

Отметим, что последний раз на публику Кабаева выходила в декабре 2021 года – она посетила открытие собственного турнира "Небесная грация".

Кабаева воспитывает 4 детей от Путина

Как сообщают СМИ, у пары четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей она родила в Швейцарии, там же, по слухам СМИ, она и находится.

Источники пишут, что у Кабаевой и ее семьи есть швейцарские паспорта на разные имена и национальности, поэтому скрываться проще.

Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике - персона известная и публичная, и то, что до сих пор никто наверняка не знает, где она находится, говорит о ее серьезной охране.

Ранее издание Le News сообщало, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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