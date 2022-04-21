Любовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в Москве

Судя по фото, к лицу Кабаевой приложил руку их семейный пластический хирург.
Любовница президента России Владимира Путина и мать его детей Алина Кабаева, неожиданно появилась в Москве.
По сообщениям СМИ, Кабаева пряталась в Швейцарии. Женщина появилась на первой репетиции своего фестиваля на "ВТБ-Арене" в Москве, пишут росСМИ.
Фото подружки "фюрера" попало в соцсеть. Кабаева с радостью фотографировалась с участниками и тренерами фестиваля.
Пользователи Сети заметили на ее пальце обручальное кольцо. Но это не единственное, что привлекло внимание. Они также активно обсуждают изменения во внешности гимнастки.
Судя по фото, к лицу Кабаевой приложил руку их семейный пластический хирург.
Отметим, что последний раз на публику Кабаева выходила в декабре 2021 года – она посетила открытие собственного турнира "Небесная грация".
Кабаева воспитывает 4 детей от Путина
Как сообщают СМИ, у пары четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей она родила в Швейцарии, там же, по слухам СМИ, она и находится.
Источники пишут, что у Кабаевой и ее семьи есть швейцарские паспорта на разные имена и национальности, поэтому скрываться проще.
Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике - персона известная и публичная, и то, что до сих пор никто наверняка не знает, где она находится, говорит о ее серьезной охране.
Ранее издание Le News сообщало, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии.
Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.
Читайте также:
- "Соедините российскую Еву Браун с ее фюрером": любовницу Путина требуют депортировать из Швейцарии
- Путин перепрятал свою любовницу: Кабаева исчезла из Швейцарии
- "Уволили Кабаеву и лишили миллиардного дохода": любовницу Путина прячут от санкций