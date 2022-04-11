Друзья любовницы Путина просят помочь остановить войну: как Кабаева может повлиять на диктатора

Путин и Кабаева / Reuters, kabaeva-alina.ru

Друзья любовницы президента России Владимира Путина Алины Кабаевой просят ее поехать в Москву и встретиться с диктатором, чтобы уговорить его прекратить войну в Украине.

Как пишет издание Page Six, просьба, что называется, из "области фантастики", но Кабаева может повлиять на Путина.

"Подруги и друзья Алины умоляют ее прилететь к Путину и убедить его прекратить войну", - говорят источнику изданию.

При этом Кабаева не знает, как попасть к Путину на данный момент.

"Он никого не слушает, но, может быть, послушает ее. Путин окружен охраной, Алина говорит, что не знает, сможет ли добраться до него и снова вернуться к детям", - пишет издание.

Кабаева воспитывает 4 детей от Путина

Как сообщают СМИ, у пары четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей она родила в Швейцарии, там же, по слухам СМИ, она и находится.

Источники пишут, что у Кабаевой и ее семьи есть швейцарские паспорта на разные имена и национальности, поэтому скрываться проще.

Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике - персона известная и публичная, и то, что до сих пор никто наверняка не знает, где она находится, говорит о ее серьезной охране.

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Ранее издание Le News сообщало, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил RTS, что были проведены необходимые проверки и нет никаких признаков присутствия гражданки Кабаевой в Швейцарии.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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