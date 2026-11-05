Винница под ударом реактивных дронов: над городом столб черного дыма

Военно-воздушные силы зафиксировали вражескую цель над областным центром ещё в 10:36, данные о последствиях уточняются.

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Атака дронов на Винницу 5 ноября / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Кратко:

Россия днем атаковала Винницу беспилотниками

После удара в городе возник масштабный пожар

В 10:36 Воздушные силы зафиксировали над городом реактивный БПЛА

В четверг, 5 ноября, российская армия нанесла удар по Виннице с помощью беспилотников. В городе после попадания произошел масштабный пожар и поднялся огромный столб черного дыма, сообщают местные СМИ.

видео дня

Воздушную тревогу в Винницком районе объявили в 10:16, а уже в 10:36 военные сообщили, что вражеская цель находится в воздушном пространстве над Винницей.

"Винница: реактивный БПЛА над городом", - предупредили Воздушные силы ВСУ.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

На момент публикации официальных данных о пострадавших нет. Также не сообщалось, какой именно объект подвергся удару. Областные и городские власти масштабы разрушений пока не комментировали.

Почему Россия резко усилила удары по Украине

Главред писал, что исследовательница Института изучения войны Екатерина Шимкив связывает увеличение количества воздушных ударов РФ по Украине на 58% с расчетом Кремля, который решил не упускать удачный момент.

"Украина полагается на разведывательные данные, предоставленные США, чтобы получать уведомления о российских ракетных ударах. И Россия, вероятно, стремилась воспользоваться перебоями в обмене разведывательными данными, чтобы облегчить свою зимнюю ударную кампанию и нанести большие потери и ущерб", - подчеркнула она.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские войска в ночь на четверг, 5 ноября, атаковали Днепр ударными беспилотниками. По меньшей мере трое человек получили ранения, а на объектах критической инфраструктуры вспыхнули пожары, сообщает Днепропетровская ОГА.

Страна-агрессор Россия в ночь на 4 ноября атаковала Украину ударными беспилотниками. Последствия вражеских ударов зафиксированы как минимум в трех областях.

Житомирский городской совет 3 ноября сообщил о последствиях ночного обстрела для местной инфраструктуры. В Житомире полностью пропало электроснабжение, а отдельные районы области остались без света.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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