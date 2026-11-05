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Днепр пережил массированную атаку дронов: есть раненые и пожары на критических объектах

Дарья Пшеничник
5 ноября 2026, 08:11
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В результате атаки также загорелись частный дом и гаражи, а под удар попал ещё один город области.

Днепр пережил массированную атаку дронов: есть раненые и пожары на критических объектах
5 ноября Россия атаковала Днепр с помощью дронов / Коллаж: Главред, фото: Александр Ганжа/Telegram, УНИАН

Кратко:

  • Россия атаковала Днепр дронами в ночь на 5 ноября
  • По меньшей мере трое человек получили ранения
  • ПВО сбила над Днепропетровской областью 30 вражеских дронов

Российские войска в ночь на четверг, 5 ноября, атаковали Днепр ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека получили ранения, а на объектах критической инфраструктуры вспыхнули пожары, сообщает Днепропетровская ОГА.

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По словам начальника областной военной администрации Александра Ганжи, этой ночью силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 30 вражеских дронов.

Пожары в частном секторе и на объектах инфраструктуры

Огонь охватил крышу частного жилого дома и гаражи. Отдельные очаги возгорания зафиксированы на критически важных для города объектах. Их тип и масштаб повреждений в ОВА не уточняют.

Ликвидация последствий ночного удара продолжается.

"На местах ударов работают экстренные службы", - отметил Ганжа.

Под ударом также оказался Самар

Параллельно с Днепром оккупанты направили беспилотники на Самар, что в Днепропетровской области. Информации о пострадавших и разрушениях в этом городе пока нет.

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Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Какой новый дрон использует РФ

По данным ГУР Украины, российские войска начали применять увеличенную версию БПЛА "Гербера-2". Аппарат способен преодолевать расстояние до 1200 км и нести боезаряд массой до 25 кг.

Для увеличения дальности полета беспилотник оснастили топливным баком большего объема. В украинской разведке отмечают, что такая модернизация расширяет потенциальную географию его применения за пределы Украины.

"Увеличенная благодаря большому топливному баку операционная дальность БПЛА свидетельствует о том, что регион его применения может выйти за пределы территории Украины. Именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши", - сообщили в ГУР.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа 3 ноября сообщил о повреждении домов и инфраструктуры в Днепре в результате утренних ударов. Число раненых возросло до 15, трое из них находятся в тяжелом состоянии, согласно обнародованным данным.

Воздушные силы сообщили о массированном комбинированном ударе по территории Украины. Согласно обнародованным данным, во время ночной атаки было сбито 309 воздушных целей. В сообщении отмечается, что попадания зафиксированы в 23 локациях, а из 289 ударных дронов обезврежено 257 единиц.

4 ноября Житомирский горсовет сообщил об отключении электроснабжения в результате ударов по энергетической инфраструктуре. Также сообщается, что в Одессе в результате удара пострадала торговая инфраструктура и зафиксировано возгорание в торговом центре.

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Об персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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