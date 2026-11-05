Днепр пережил массированную атаку дронов: есть раненые и пожары на критических объектах

Кратко:
- Россия атаковала Днепр дронами в ночь на 5 ноября
- По меньшей мере трое человек получили ранения
- ПВО сбила над Днепропетровской областью 30 вражеских дронов
Российские войска в ночь на четверг, 5 ноября, атаковали Днепр ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека получили ранения, а на объектах критической инфраструктуры вспыхнули пожары, сообщает Днепропетровская ОГА.
По словам начальника областной военной администрации Александра Ганжи, этой ночью силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 30 вражеских дронов.
Пожары в частном секторе и на объектах инфраструктуры
Огонь охватил крышу частного жилого дома и гаражи. Отдельные очаги возгорания зафиксированы на критически важных для города объектах. Их тип и масштаб повреждений в ОВА не уточняют.
Ликвидация последствий ночного удара продолжается.
"На местах ударов работают экстренные службы", - отметил Ганжа.
Под ударом также оказался Самар
Параллельно с Днепром оккупанты направили беспилотники на Самар, что в Днепропетровской области. Информации о пострадавших и разрушениях в этом городе пока нет.
Какой новый дрон использует РФ
По данным ГУР Украины, российские войска начали применять увеличенную версию БПЛА "Гербера-2". Аппарат способен преодолевать расстояние до 1200 км и нести боезаряд массой до 25 кг.
Для увеличения дальности полета беспилотник оснастили топливным баком большего объема. В украинской разведке отмечают, что такая модернизация расширяет потенциальную географию его применения за пределы Украины.
"Увеличенная благодаря большому топливному баку операционная дальность БПЛА свидетельствует о том, что регион его применения может выйти за пределы территории Украины. Именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши", - сообщили в ГУР.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как ранее писал Главред, глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа 3 ноября сообщил о повреждении домов и инфраструктуры в Днепре в результате утренних ударов. Число раненых возросло до 15, трое из них находятся в тяжелом состоянии, согласно обнародованным данным.
Воздушные силы сообщили о массированном комбинированном ударе по территории Украины. Согласно обнародованным данным, во время ночной атаки было сбито 309 воздушных целей. В сообщении отмечается, что попадания зафиксированы в 23 локациях, а из 289 ударных дронов обезврежено 257 единиц.
4 ноября Житомирский горсовет сообщил об отключении электроснабжения в результате ударов по энергетической инфраструктуре. Также сообщается, что в Одессе в результате удара пострадала торговая инфраструктура и зафиксировано возгорание в торговом центре.
Вас может заинтересовать:
- Россия атаковала энергетику и предприятия Украины: есть пострадавшие, возникли пожары
- Девять авиабомб по школе и 40 погибших: Зеленский раскрыл последствия атаки РФ
- Россия подготовила ракеты и БПЛА для удара: когда и какие города может атаковать
Об персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред