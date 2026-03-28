Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

Главное:
- Россия массированно атаковала Кривой Рог с помощью дронов
- Целью удара стал промышленный объект, там бушуют пожары
- В результате атаки есть погибшие и раненые
Утром 28 марта оккупационные войска атаковали город Кривой Рог Днепропетровской области. В результате удара был поврежден объект промышленной инфраструктуры.
На данный момент известно о как минимум двух погибших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
"Двое мужчин погибли, двое получили ранения. Таковы последствия утренней атаки врага на Кривой Рог", — говорится в сообщении.
Отмечается, что армия РФ нанесла удар по Кривому Рогу около 7:00 утра. Целью атаки стал объект промышленной инфраструктуры.
Сначала в ОГА сообщили об одном погибшем мужчине. Позже стало известно, что число жертв атаки РФ возросло до двух человек.
Также сообщается, что на промышленном предприятии из-за обстрела возникли пожары.
Председатель Совета обороны города Александр Вилкул уточнил, что под ударом оказалась северная часть Кривого Рога.
Атаки РФ на Украину — последние новости
Как писал Главред, в ночь на субботу, 28 марта, враг атаковал Одессу ударными дронами, зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре. В результате атаки есть погибшие.
Напомним, в ночь на 26 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика.
Ночью 25 марта российская оккупационная армия атаковала энергетический объект в Черниговском районе. В результате без электроэнергии остались около 150 тысяч потребителей.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
