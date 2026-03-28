Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

В результате вражеской атаки погибли два человека, есть также пострадавшие и разрушения.

https://glavred.info/ukraine/voyska-rf-massirovanno-atakovali-krivoy-rog-est-pogibshie-i-ranenye-detali-10752506.html Ссылка скопирована

Россия нанесла удар по предприятию в Кривом Роге / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное:

Россия массированно атаковала Кривой Рог с помощью дронов

Целью удара стал промышленный объект, там бушуют пожары

В результате атаки есть погибшие и раненые

Утром 28 марта оккупационные войска атаковали город Кривой Рог Днепропетровской области. В результате удара был поврежден объект промышленной инфраструктуры.

На данный момент известно о как минимум двух погибших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

видео дня

"Двое мужчин погибли, двое получили ранения. Таковы последствия утренней атаки врага на Кривой Рог", — говорится в сообщении.

Отмечается, что армия РФ нанесла удар по Кривому Рогу около 7:00 утра. Целью атаки стал объект промышленной инфраструктуры.

Сначала в ОГА сообщили об одном погибшем мужчине. Позже стало известно, что число жертв атаки РФ возросло до двух человек.

Также сообщается, что на промышленном предприятии из-за обстрела возникли пожары.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул уточнил, что под ударом оказалась северная часть Кривого Рога.

Атаки РФ на Украину — последние новости

Как писал Главред, в ночь на субботу, 28 марта, враг атаковал Одессу ударными дронами, зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре. В результате атаки есть погибшие.

Напомним, в ночь на 26 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика.

Ночью 25 марта российская оккупационная армия атаковала энергетический объект в Черниговском районе. В результате без электроэнергии остались около 150 тысяч потребителей.

Читайте также:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред