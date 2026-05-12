Почему 13 мая нельзя убивать комаров: какой церковный праздник

В среду, 13 мая, православные верующие чтят память святой мученицы Гликерии - христианки, которая стала символом непоколебимой веры, мужества и духовной силы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 13 мая
Святая Гликерия жила во II веке и происходила из знатной и состоятельной семьи. Ее отец занимал высокий пост в Римской империи, поэтому девушка росла в достатке и уважении. Однако богатство и положение в обществе не стали для нее главными жизненными ценностями.
С ранних лет Гликерия приняла христианскую веру и посвятила себя служению Богу. Она стремилась к духовной чистоте, молитве и праведной жизни, сознательно отвергая соблазны светского мира.
В те времена христиане подвергались жестоким преследованиям. От людей требовали поклоняться языческим богам, а отказ часто заканчивался тюрьмой, пытками или смертью.
Во время одного из языческих празднеств в Траянополе Гликерия открыто объявила себя христианкой. Она не побоялась выступить перед правителем и отказалась приносить жертву идолам. По преданию, девушка начертала на своем челе крестное знамение и обратилась с молитвой к истинному Богу.
Ее смелость поразила окружающих, ведь юная девушка бесстрашно выступила против власти и толпы.
Согласно церковному преданию, после молитвы святой языческий идол рухнул и разбился. Это вызвало ярость правителя и жрецов, после чего Гликерию схватили и подвергли жестоким мучениям.
Несмотря на тяжелые испытания, святая оставалась стойкой и не отреклась от своей веры. Ее мужество вдохновляло многих людей задуматься о силе христианства и истинной преданности Богу.
Гликерию долго пытались заставить поклониться идолам, однако она до конца сохранила верность Христу. В итоге святая приняла мученическую смерть, обретя бессмертную славу и почитание среди христиан.
Приметы 13 мая
- Дождь 13 мая предсказывает влажное лето и хороший урожай ржи.
- Если утром густой туман - на потепление и ясные дни.
- Сильный ветер этого дня - к погоде в ближайшие дни.
Что нельзя делать 13 мая
Народные поверья предостерегали в этот день ничего не занимать, ведь вместе с вещью можно отдать собственное благополучие. Не советовали и плакать, потому что слезы якобы могли принести печаль на весь год. Существует также запрет убивать комаров до летнего солнцестояния: говорили, что вместо одного появится еще целое множество.
Что можно делать 13 мая
По древним обычаям, в этот день особое внимание уделяли порядку в доме: считалось, что нужно навести чистоту, вынести все лишнее и избавиться от хлама. Дата считалась удачной для того, чтобы оставить вредные привычки и начать изменения к лучшему.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
