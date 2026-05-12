Почему 13 мая нельзя убивать комаров: какой церковный праздник

Существует запрет убивать комаров до летнего солнцестояния: говорили, что вместо одного появится еще целое множество.

https://glavred.info/holidays/pochemu-13-maya-nelzya-ubivat-komarov-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10763987.html Ссылка скопирована

Какой 13 мая праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 13 мая

Что можно и нельзя делать 13 мая

Приметы 13 мая

В среду, 13 мая, православные верующие чтят память святой мученицы Гликерии - христианки, которая стала символом непоколебимой веры, мужества и духовной силы. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 13 мая

Святая Гликерия жила во II веке и происходила из знатной и состоятельной семьи. Ее отец занимал высокий пост в Римской империи, поэтому девушка росла в достатке и уважении. Однако богатство и положение в обществе не стали для нее главными жизненными ценностями.

видео дня

С ранних лет Гликерия приняла христианскую веру и посвятила себя служению Богу. Она стремилась к духовной чистоте, молитве и праведной жизни, сознательно отвергая соблазны светского мира.

В те времена христиане подвергались жестоким преследованиям. От людей требовали поклоняться языческим богам, а отказ часто заканчивался тюрьмой, пытками или смертью.

Во время одного из языческих празднеств в Траянополе Гликерия открыто объявила себя христианкой. Она не побоялась выступить перед правителем и отказалась приносить жертву идолам. По преданию, девушка начертала на своем челе крестное знамение и обратилась с молитвой к истинному Богу.

Ее смелость поразила окружающих, ведь юная девушка бесстрашно выступила против власти и толпы.

Согласно церковному преданию, после молитвы святой языческий идол рухнул и разбился. Это вызвало ярость правителя и жрецов, после чего Гликерию схватили и подвергли жестоким мучениям.

Несмотря на тяжелые испытания, святая оставалась стойкой и не отреклась от своей веры. Ее мужество вдохновляло многих людей задуматься о силе христианства и истинной преданности Богу.

Гликерию долго пытались заставить поклониться идолам, однако она до конца сохранила верность Христу. В итоге святая приняла мученическую смерть, обретя бессмертную славу и почитание среди христиан.

Приметы 13 мая

Дождь 13 мая предсказывает влажное лето и хороший урожай ржи.

Если утром густой туман - на потепление и ясные дни.

Сильный ветер этого дня - к погоде в ближайшие дни.

Что нельзя делать 13 мая

Народные поверья предостерегали в этот день ничего не занимать, ведь вместе с вещью можно отдать собственное благополучие. Не советовали и плакать, потому что слезы якобы могли принести печаль на весь год. Существует также запрет убивать комаров до летнего солнцестояния: говорили, что вместо одного появится еще целое множество.

Что можно делать 13 мая

По древним обычаям, в этот день особое внимание уделяли порядку в доме: считалось, что нужно навести чистоту, вынести все лишнее и избавиться от хлама. Дата считалась удачной для того, чтобы оставить вредные привычки и начать изменения к лучшему.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред