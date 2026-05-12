Неразгаданная тайна NASA: загадочный полет астронавта после смерти

Константин Пономарев
12 мая 2026, 13:40
История легендарного астронавта NASA "Дика" Слейтона превратилась в мистическую загадку после сообщений о полете его самолета спустя часы после смерти.
"Дик" Слейтон был одним из самых известных астронавтов ранней эпохи освоения космоса / Коллаж Главред, фото: Wikipedia, The National Space Society

Вы узнаете:

  • Почему самолет астронавта не должен был подняться в воздух
  • Что произошло за несколько часов до таинственного полета
  • Почему очевидцы уверяли, что видели самолет мертвого пилота

Легендарный астронавт NASA Дональд "Дик" Слейтон, входивший в состав знаменитой группы "Меркурий-7", оказался в центре одной из самых странных авиационных загадок XX века.

Пилот умер во сне в июне 1993 года. Но уже через несколько часов жители Южной Калифорнии (США) начали сообщать о красном самолете Williams W-17 Stinger с его регистрационным номером, который выполнял опасные маневры над домами. Об этом рассказывает блогер MrBallen в одном из своих видео.

Кто такой "Дик" Слейтон

"Дик" Слейтон был одним из самых известных астронавтов ранней эпохи освоения космоса. Американец участвовал в исторической миссии "Аполлон - Союз" в 1975 году и считался одной из ключевых фигур в NASA.

После завершения карьеры Слейтон не оставил авиацию, которую называл своей главной страстью. Летчик приобрел скоростной спортивный самолет Williams W-17 Stinger, способный развивать скорость более 400 км/ч.

После завершения карьеры Слейтон не оставил авиацию / Фото: Bettmann Archive

Однако спустя годы у астронавта обнаружили тяжелую опухоль мозга. Болезнь быстро прогрессировала. У мужчины появились проблемы с речью, сильная усталость и потеря равновесия. По словам знакомых, Слейтон уже давно не мог самостоятельно пилотировать самолет.

Жалобы на "самолет-призрак"

Утром июня 1993 года сотрудники аэропорта имени Джона Уэйна в Южной Калифорнии начали получать многочисленные жалобы от местных жителей. Люди сообщали о красном спортивном самолете, который летал очень низко над домами и выполнял опасные трюки высшего пилотажа.

Некоторые очевидцы смогли разглядеть регистрационный номер самолета. Они сообщали об N21X. Этот номер принадлежал именно летательному аппарату "Дика" Слейтона.

Астронавт приобрел скоростной спортивный самолет Williams W-17 Stinger / Фото: Wikimedia Commons

К моменту проверки самолет уже исчез. Руководство аэропорта решило ограничиться официальным предупреждением владельцу воздушного судна.

История до сих пор вызывает споры

Через две недели письмо с жалобой получила жена астронавта Бобби Слейтон. Она была шокирована, ведь, по ее словам, подобный полет был невозможен.

Причина оказалась пугающей: за пять часов до сообщений о появлении самолета Дик Слейтон умер во сне.

Более того, его самолет к тому времени уже был передан музею. Для экспозиции из него сняли двигатель, а сам фюзеляж подвесили под потолком.

Несмотря на это, очевидцы уверяли, что видели именно красный Williams Stinger с номером N21X. Загадка так и не получила официального объяснения.

Об источнике: YouTube-канал MrBallen

MrBallen - популярный YouTube-канал американского рассказчика и бывшего бойца Navy SEAL Jonathan Bartlett Allen. Канал посвящен странным, мрачным и загадочным историям.

MrBallen начал активно развивать канал в 2020 году и быстро набрал многомиллионную аудиторию благодаря напряженной манере повествования и необычной подаче. Помимо YouTube, он выпускает подкасты, книги и проекты через студию Ballen Studios.

