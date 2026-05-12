Растение для ребенка: что стоит посадить возле дома, чтобы пополнить семью

Марина Иваненко
12 мая 2026, 06:13
Акацию считали деревом, имеющим особое значение для женщин — где её советовали сажать и почему аромат её цветов ассоциировался со счастьем и спокойствием.
Приметы об акации
Приметы об акации / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

  • Почему акацию считали деревом плодородия
  • Где именно советовали ее сажать

В украинской культуре акация всегда считалась особенным деревом. Наши предки верили, что она не просто украшает двор, а помогает женщинам стать мамами и притягивает в дом счастье.

Как пишет РБК-Украина, это дерево веками называли символом плодородия. Примета гласит: если женщина долго не может забеременеть, ей нужно собственноручно посадить куст акации возле дома.

Почему акацию считали "женским" деревом

Акация в народных верованиях символизировала новую жизнь, женскую энергию и семейное счастье. Люди верили, что дерево способно создавать в доме особую атмосферу спокойствия и гармонии.

Именно поэтому акацию часто сажали молодые супружеские пары или женщины, мечтавшие о ребенке.

Где нужно сажать акацию по народной традиции

Чтобы акация "помогла" семье, люди придерживались простых правил. Дерево советовали сажать под окном спальни, ведь считалось, что аромат цветов успокаивает супругов и готовит дом к появлению ребенка.

Кроме того, акацию сажали там, где восходит солнце, так как это символ начала новой жизни. Женщина должна была сама поливать растение и "общаться" с ним, настраиваясь на позитивные изменения.

Почему аромат акации считают полезным

Интересно, что у этого народного совета есть и определенное практическое объяснение. Акация — природный антисептик. Во время цветения она выделяет вещества, которые помогают очищать воздух.

Запах акации также действует как легкое природное успокоительное. Он помогает снизить уровень стресса и тревоги. Поскольку нервное напряжение часто негативно влияет на эмоциональное состояние пары, отдых возле такого дерева может быть полезен для психологического комфорта.

Стоит ли верить в эту примету

Сегодня многие воспринимают эту традицию как красивую легенду. Однако психологи отмечают, что подобные ритуалы помогают человеку успокоиться, настроиться на позитив и уменьшить тревожность.

В любом случае, цветущая акация во дворе создает уют и наполняет двор приятным ароматом, который ассоциируется с теплом и домашним комфортом.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

